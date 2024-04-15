Перемирие в Украине и во всем мире. Что известно о новом плане Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что хочет добиться прекращения огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в том числе и в Украине, на время проведения Олимпийских игр.

Макрон предложит мировое перемирие, включая Украину

Президент Франции обратил внимание на то, что глава Китая Си Цзиньпин через несколько недель приедет в Париж.

Я попросил его помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай… Это также может стать дипломатическим моментом ради мира. Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам французского лидера, он сделает все возможное для олимпийского перемирия.

Макрон обратил внимание на то, что подразумевает войну между Израилем и ХАМАС, войну России против Украины, а также войну в Судане.

Президент Франции подчеркнул, что хочет с этой целью привлечь многих союзников.

Как подчеркнул политик, официальный Париж убежден в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но имеет запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.

В ходе церемонии открытия Олимпиады возможны теракты

Эммануэль Макрон ранее предупреждал о том, что во время Олимпиады возможны теракты, в том числе и организованные Россией.

С идентичным заявлением выступило Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI).

Управление хочет избежать сценария скоординированной атаки в день открытия Олимпийских игр перед мировыми камерами. Поделиться

Главный страх спецслужбы заключается в "возвращении во Францию массового терроризма, осуществляемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств".