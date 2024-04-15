Перемирие в Украине и во всем мире. Что известно о новом плане Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что хочет добиться прекращения огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в том числе и в Украине, на время проведения Олимпийских игр.
Макрон предложит мировое перемирие, включая Украину
Президент Франции обратил внимание на то, что глава Китая Си Цзиньпин через несколько недель приедет в Париж.
По словам французского лидера, он сделает все возможное для олимпийского перемирия.
Макрон обратил внимание на то, что подразумевает войну между Израилем и ХАМАС, войну России против Украины, а также войну в Судане.
Президент Франции подчеркнул, что хочет с этой целью привлечь многих союзников.
Как подчеркнул политик, официальный Париж убежден в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но имеет запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.
В ходе церемонии открытия Олимпиады возможны теракты
Эммануэль Макрон ранее предупреждал о том, что во время Олимпиады возможны теракты, в том числе и организованные Россией.
С идентичным заявлением выступило Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI).
Главный страх спецслужбы заключается в "возвращении во Францию массового терроризма, осуществляемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств".
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