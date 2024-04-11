Макрон призвал ЕС перейти на "экономику войны" для помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость признать новую геополитическую реальность и ускорить переход к «экономике войны», чтобы и дальше поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.
Макрон подчеркнул важность перехода ЕС к "экономике войны"
Макрон снова поднял тему обороны Европы за счет переориентации экономики на "военные рельсы".
Об этом он заявил, закладывая первый камень завода по производству порохов в Бержераке, недалеко от Бордо.
По его словам, массовое перевооружение в России будет продолжаться, военные расходы будут расти и по всей Европе.
Итак, мы на пути к долгосрочным геополитическим и геостратегическим изменениям, где оборонная промышленность будет играть все более важную роль. Вот почему усилия, которые мы прилагаем здесь, насущны. Мы должны действовать быстро, решительно и массово.
По планам правительства, завод по производству порохов и взрывчатых веществ в Бержераке должен начать работу в 2025 году и сможет производить 1200 т пороха в год. У предприятия уже есть план заказов до 2030 года.
Какие сценарии развертывания войск рассматривает Макрон
Le Figaro пишет, что пока в США Дональд Трам с помощью своих союзников блокирует помощь Украине в размере 60 млрд долл, в Европе Эммануэль Макрон навлек на себя гнев союзников, открыто обсуждая возможность отправить в Украину свои войска.
26 февраля он заявил, что консенсуса по поводу отправки войск нет, однако ничего не исключал.
В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни один европейский солдат или солдат НАТО отправлен не будет.
Макрон, по данным СМИ, сейчас рассматривает 5 сценариев отправки войск:
Сценарий №1: Франция открывает заводы в Украине для производства и обслуживания оружия.
Сценарий № 2: французские солдаты очищают Украину от мин, тренируют солдат и используют определенное оборудование.
Сценарий № 3: защита Одессы. В городе могут разместить военных с системами ПВО, в том числе и для защиты «зернового коридора».
Сценарий № 4: французская армия создает зону защиты. Этот сценарий предполагает, что французские войска могут защищать границу с Беларусью, Херсоном или Харьковом, что освободит украинские войска для выполнения задач на других участках фронта.
Сценарий № 5: противостояние в окопах. Это означает участие в боевых действиях вместе с украинцами. Издание пишет, что этот сценарий наименее реалистичен, поскольку "равнозначен объявлению России войны".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-