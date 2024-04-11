Макрон призвал ЕС перейти на "экономику войны" для помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость признать новую геополитическую реальность и ускорить переход к «экономике войны», чтобы и дальше поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

Макрон подчеркнул важность перехода ЕС к "экономике войны"

Макрон снова поднял тему обороны Европы за счет переориентации экономики на "военные рельсы".

Об этом он заявил, закладывая первый камень завода по производству порохов в Бержераке, недалеко от Бордо.

Это необходимо, чтобы выстоять, чтобы поставлять оружие Украине, чтобы оно могло сопротивляться. Я убежден, что это геополитическая реальность, в которой мы будем жить в долгосрочной перспективе. И важно помнить, что мир не остановится, если война завершится завтра. Эммануэль Макрон Президент Франции

По его словам, массовое перевооружение в России будет продолжаться, военные расходы будут расти и по всей Европе.

Итак, мы на пути к долгосрочным геополитическим и геостратегическим изменениям, где оборонная промышленность будет играть все более важную роль. Вот почему усилия, которые мы прилагаем здесь, насущны. Мы должны действовать быстро, решительно и массово.

По планам правительства, завод по производству порохов и взрывчатых веществ в Бержераке должен начать работу в 2025 году и сможет производить 1200 т пороха в год. У предприятия уже есть план заказов до 2030 года.

Какие сценарии развертывания войск рассматривает Макрон

Le Figaro пишет, что пока в США Дональд Трам с помощью своих союзников блокирует помощь Украине в размере 60 млрд долл, в Европе Эммануэль Макрон навлек на себя гнев союзников, открыто обсуждая возможность отправить в Украину свои войска.

26 февраля он заявил, что консенсуса по поводу отправки войск нет, однако ничего не исключал.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни один европейский солдат или солдат НАТО отправлен не будет.

Макрон, по данным СМИ, сейчас рассматривает 5 сценариев отправки войск: