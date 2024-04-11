Макрон закликав ЄС перейти на "економіку війни" задля допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до «економіки війни», щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.

Макрон наголосив про важливість переходу ЄС до "економіки війни"

Макрон знову підняв тему оборони Європи за рахунок переорієнтації економіки на “війькові рельси”.

Про це він заявив, закладаючи перший камінь заводу з виробництва порохів у Бержераку, що неподалік Бордо.

Це необхідно, щоб вистояти, щоб постачати зброю Україні, щоб вона могла чинити опір. Я переконаний, що це геополітична реальність, в якій ми житимемо в довгостроковій перспективі. І важливо пам'ятати, що світ не зупиниться, якщо війна закінчиться завтра. Еммануель Макрон Президент Франції

За його словами, масове переозброєння в Росії триватиме, військові витрати зростатимуть і в усій Європі.

Отже, ми на шляху до довгострокових геополітичних і геостратегічних змін, де оборонна промисловість відіграватиме дедалі важливішу роль. Ось чому зусилля, яких ми докладаємо тут, є нагальними. Ми повинні діяти швидко, рішуче і масово.

За планами уряду, завод з виробництва порохів та вибухових речовин в Бержераку має розпочати роботу у 2025 році та зможе виробляти 1200 т пороху на рік. Підприємство вже має план замовлень до 2030 року.

Які сценарії розгортання військ розглядає Макрон

Le Figaro пише, що поки у США Дональд Трамп за допомогою своїх союзників блокує допомогу Україні у розмірі 60 млрд дол, у Європі Еммануель Макрон накликав на себе гнів союзників, відкрито обговорюючи можливість відправити в Україну свої війська.

26 лютого він заявив, що консенсусу щодо відправки військ немає, однак нічого не виключав.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що жоден європейський солдат чи солдат НАТО відправлений не буде.

Макрон, за даними ЗМІ, зараз розглядає 5 сценаріїв відправки військ: