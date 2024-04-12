Саммит мира в Швейцарии. Макрон принял решение относительно Украины
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Саммит мира в Швейцарии. Макрон принял решение относительно Украины

Макрон и Зеленский
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Источник:  Укринформ

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что его страна будет участвовать в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Франция также станет участницей Саммита мира

С таким заявлением глава республики выступил во время визита на оборонное предприятие вблизи Бордо.

Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, желающими продолжительного мира, то есть мира, который уважает международное право и правила.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Кроме того, он подчеркнул, что хотел бы поздравить Швейцарию за ее приверженность этому форуму.

Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в конфедерацию в декабре прошлого года и думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира — добавил Эммануэль Макрон.

По его словам, официальный Париж тесно работает над этим вопросом.

Что известно о Саммите мира по Украине

10 апреля стало известно, что правительство Швейцарии решило провести двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине.

Она получила символическое название — Саммит мира — и состоится уже в июне.

Об этом заявил швейцарский департамент иностранных дел.

По предварительным данным, конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня.

Встреча должна стать платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН, — сообщаетс швейцарский МИД.

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