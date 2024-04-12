Саммит мира в Швейцарии. Макрон принял решение относительно Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что его страна будет участвовать в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.
Франция также станет участницей Саммита мира
С таким заявлением глава республики выступил во время визита на оборонное предприятие вблизи Бордо.
Кроме того, он подчеркнул, что хотел бы поздравить Швейцарию за ее приверженность этому форуму.
По его словам, официальный Париж тесно работает над этим вопросом.
Что известно о Саммите мира по Украине
10 апреля стало известно, что правительство Швейцарии решило провести двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине.
Она получила символическое название — Саммит мира — и состоится уже в июне.
Об этом заявил швейцарский департамент иностранных дел.
По предварительным данным, конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня.
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