Саміт миру в Швейцарії. Макрон ухвалив рішення щодо України
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Саміт миру в Швейцарії. Макрон ухвалив рішення щодо України

Макрон та Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що його країна буде брати участь у саміті щодо миру в Україні, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Франція також стане учасницею Саміту миру щодо України

З такою заявою глава республіки виступив під час візиту на оборонне підприємство поблизу Бордо.

Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Окрім того, він наголосив, що хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення цього форуму.

Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру" — додав Еммануель Макрон.

За його словами, офіційний Париж тісно працює над цим питанням.

Що відомо про Саміт миру щодо України

10 квітня стало відомо, що уряд Швейцарії вирішив провести дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні.

Вона отримала символічну назву — Саміт миру — й відбудеться всередині червня.

Про це заявив швейцарський департамент закордонних справ.

За попередніми даними, конференція відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня.

Зустріч має стати платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН, каже швейцарське МЗС.

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