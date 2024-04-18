Макрон хочет пригласить Путина на праздник во Франции — что происходит

Как удалось узнать Europe 1 от своих инсайдеров, французский лидер Эммануэль Макрон хочет пригласить российского диктатора Владимира Путина на юбилей 80-летия высадки союзников в Нормандии, открывших второй фронт во время Второй мировой войны.

Макрон принял новое неожиданное решение касательно Путина

Как утверждают французские журналисты, страна-агрессорка РФ будет представлена в Нормандии в начале июня, если Кремль все же согласится с предложением официального Парижа.

Кроме того, указано, что приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.

Остается неизвестным, кто в таком случае будет представлять Россию, ведь Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера Кремля Владимира Путина, - сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года, поэтому непонятно, зачем Макрон решил пригласить Путина.

Россию все чаще стали приглашать на международные встречи и мероприятия

Недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что приглашение нелегитимного президента РФ на саммит G20, который состоится в Бразилии. возможно, если его государства-участники достигнут консенсуса.

Следует обратить внимание на то, что заявление шефа американской дипломатии схоже с недавними высказываниям французского президента Эммануэля Макрона, который говорил, что для приглашения Путина на саммит нужно согласие всех остальных членов этого объединения.