Как удалось узнать Europe 1 от своих инсайдеров, французский лидер Эммануэль Макрон хочет пригласить российского диктатора Владимира Путина на юбилей 80-летия высадки союзников в Нормандии, открывших второй фронт во время Второй мировой войны.
Макрон принял новое неожиданное решение касательно Путина
Как утверждают французские журналисты, страна-агрессорка РФ будет представлена в Нормандии в начале июня, если Кремль все же согласится с предложением официального Парижа.
Кроме того, указано, что приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.
Что важно понимать, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года, поэтому непонятно, зачем Макрон решил пригласить Путина.
Россию все чаще стали приглашать на международные встречи и мероприятия
Недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что приглашение нелегитимного президента РФ на саммит G20, который состоится в Бразилии. возможно, если его государства-участники достигнут консенсуса.
Следует обратить внимание на то, что заявление шефа американской дипломатии схоже с недавними высказываниям французского президента Эммануэля Макрона, который говорил, что для приглашения Путина на саммит нужно согласие всех остальных членов этого объединения.
Как известно, глава Кремля пропустил саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста после ордера Международного уголовного суда.
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