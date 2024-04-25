Президент Франции Эммануэль Макрон стремится создать основу для более надежной европейской обороны и поддержки Киева, однако вынужден бороться и убеждать избирателей поддержать его.

Критика Макроном политики ЕС — что происходит

Французский президент Эммануэль Макрон сформулирует свое видение Европы в парижском Сорбоннском университете 25 апреля, повторяя знаменательную речь, которую он произнес там несколько месяцев после своего первого срока в 2017 году.

Его тогдашние призывы к созданию совместных европейских сил обороны, бюджета и доктрины теперь кажутся пророческими в мире, который стал враждебнее с возвращением войны на европейскую землю. Поделиться

Несмотря на то, что Макрона часто хвалят за анализ европейских вызовов, его также критикуют за смелую риторику, потому что он не всегда предлагает конкретные решения.

Некоторые политики считают, что он предпочитает открытую, а не тихую дипломатическую координацию с партнерами из Европейского Союза.

46-летний лидер, который не может претендовать на третий срок в 2027 году, наполнен решимостью оказать длительное влияние на ЕС, которое он давно считал неотъемлемой частью своего наследия.

Пока он оценивает поддержку альтернативных руководителей Европейской комиссии, таких как бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Украина — главная тема в предвыборной кампании Макрона

Он сделал Украину главной темой своей кампании на выборах в Европейский парламент в июне, но до сих пор его центристскому альянсу не удалось преодолеть ультраправую партию Марин Ле Пен "Национальное объединение", о чем свидетельствуют результаты опросов.

Перед выступлением Макрон пригласил экспертов в президентский дворец, чтобы обсудить проблемы Европы во вторник. Присутствующим было сказано, что он добился идеологической победы в сфере обороны.

Однако некоторые из них призвали его не только выражать великие идеи, но и предлагать конкретную помощь Киеву.