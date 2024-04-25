Чего дальше ждать от ВСУ и каким будет финал войны — прогноз Тони Радакина

Уже в скором времени украинские воины увеличат количество дальних ударов по территории России на фоне получения масштабной помощи от союзников. С таким заявлением выступил командующий британской армией Тони Радакин.

Украина может выиграть войну против РФ

Радакин обращает внимание на то, что Запад хочет помочь Киеву формировать войну "гораздо более сильными способами".

Несмотря на то, что на сегодняшний день оборона Украины находится под влиянием пессимистических настроений, ведь ВСУ трудно сдержать наступление армии РФ, однако вскоре все может измениться.

Мрачная картина войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые больше в пользу Киева. Тони Радакин Командующий британской армией Тони Радакин

По его словам, на этом фоне нельзя забывать о все более эффективных ударах Украины на большое расстояние, а также о полной несостоятельности России перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море.

Опасность любой моментальной оценки общей картины состоит в том, что она (игнорирует) то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в последующие пару лет, — подчеркнул Радакин. Поделиться

Он также напомнил о том, что на самом деле России не удалось добиться никаких существенных успехов на фронте за последние месяцы.

У Запада нет четкого плана для победы Украины

Командующий британской армией также отреагировал на упреки публичных лиц в том, что западные лидеры не знают, как на самом деле помочь Украине разгромить армию РФ.

Как отмечает Тони Радакин, такой план просто не может существовать.

Не ждите, что кто-то публично скажет: "Это план", и пункты А, Б и В сейчас реализуются. Некоторые элементы военного подхода к Украине будут скрыты... некоторые будут продиктованы тактической или оперативным преимуществом, а некоторые будут зависеть от более фундаментальных аспектов. Тони Радакин Командующий британской армией

По его убеждению, некоторые из этих факторов "созреют гораздо сильнее в следующем году".