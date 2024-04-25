Пограничники оттеснили российскую ДРГ в Сумской области

Пограничники вступили в бой с российской ВРГ в Сумской области. оккупанты подготовились, устроив засаду.

Что известно о работе ГНСУ в Сумской области

Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязалось стрелковое сражение, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в ГНСУ, для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет.

В результате столкновения враг отошел, добавили пограничники. Поделиться

Ситуация в Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничья Сумской области. В июле 2023 года на фоне увеличения обстрелов из артиллерии в Сумской области была объявлена эвакуация из 5-километровой приграничной зоны в Россию.

А в феврале 2024 года в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в пограничные. Опять же речь шла о 5-километровой зоне от границы.

Напомним, 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области. Дом погибших находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Добавим, что в последнее время оккупанты начали использовать новую тактику в приграничных регионах. Они перешли на единичные обстрелы гражданского транспорта. Так, в середине апреля русские войска прицельно расстреляли автомобиль в приграничной области. Водитель, везший продукты местным жителям, погиб. Это уже не первый подобный случай.