Пограничники оттеснили российскую ДРГ в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники оттеснили российскую ДРГ в Сумской области

ГПСУ
пограничник
Читати українською

Пограничники вступили в бой с российской ВРГ в Сумской области. оккупанты подготовились, устроив засаду.

Что известно о работе ГНСУ в Сумской области

Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязалось стрелковое сражение, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ГНСУ, для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет.

В результате столкновения враг отошел, добавили пограничники.

Ситуация в Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничья Сумской области. В июле 2023 года на фоне увеличения обстрелов из артиллерии в Сумской области была объявлена эвакуация из 5-километровой приграничной зоны в Россию.

А в феврале 2024 года в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в пограничные. Опять же речь шла о 5-километровой зоне от границы.

Напомним, 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области. Дом погибших находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Добавим, что в последнее время оккупанты начали использовать новую тактику в приграничных регионах. Они перешли на единичные обстрелы гражданского транспорта. Так, в середине апреля русские войска прицельно расстреляли автомобиль в приграничной области. Водитель, везший продукты местным жителям, погиб. Это уже не первый подобный случай.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ДРГ россиян пыталась прорвать границу в Сумской области
Сергей Наев
ДРГ россиян пыталась прорвать границу в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российскую ДРГ в Сумской области
россияне
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Совет обороны Киева принял срочные решения из-за угрозы проникновения ДРГ России
КГВА
дрг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?