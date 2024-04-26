За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, найбільш напружена ситуація зберігається в районах Бахмута та Авдіївки, де українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута та Авдіївки
Волошин підкреслив, що для досягнення прориву оборони ЗСУ в районах Новобахмутівки та Очеретиного російські окупанти навіть ввели у бій резервну 55 окрему мотострілецьку бригаду.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
При цьому він підкреслив, що російські окупанти намагаються зайти з флангів в районі Часового Яру, атакуючи Богданівку та Іванівське.
Він зазначив, що ворог робить спроби взяти Часів Яр в оперативне оточення.
Однак при цьому окупанти, як зазначив Волошин, протягом останнього тижня не домоглись в цьому районі жодних успіхів.
Він додав, що з метою вирівняти лінію фронту окупанти безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку.
Зокрема, в районі Кліщіївки помічено збільшення кількості особового складу ворожої армії.
Волошин зазначає, що найбільше штурмів на Часоярівському напрямку за цю добу було проведено ворогом неподалік Білогорівки.
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