В ЗСУ оцінили ситуацію на найгарячіших напрямках фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЗСУ оцінили ситуацію на найгарячіших напрямках фронту

Танк ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, найбільш напружена ситуація зберігається в районах Бахмута та Авдіївки, де українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ. 

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута та Авдіївки

Волошин підкреслив, що для досягнення прориву оборони ЗСУ в районах Новобахмутівки та Очеретиного російські окупанти навіть ввели у бій резервну 55 окрему мотострілецьку бригаду.

Дві третіх селища Очеретине під контролем Сил оборони, а частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований і вживаються всі заходи задля відбиття ворога звідки. Тривають бої, — зазначає речник ОСУВ “Хортиця”.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

При цьому він підкреслив, що російські окупанти намагаються зайти з флангів в районі Часового Яру, атакуючи Богданівку та Іванівське.

Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас задля заволодіння населеним пунктом Часів Яр і створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації, — наголосив Волошин.

Він зазначив, що ворог робить спроби взяти Часів Яр в оперативне оточення.

Однак при цьому окупанти, як зазначив Волошин, протягом останнього тижня не домоглись в цьому районі жодних успіхів.

Вони за будь-яку ціну намагається також взяти село Іванівське і околиці Богданівка, щоб зайти до Часового Яру. Окупанти активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр, — пояснює речник ОСУВ “Хортиця”.

Він додав, що з метою вирівняти лінію фронту окупанти безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку.

Зокрема, в районі Кліщіївки помічено збільшення кількості особового складу ворожої армії. 

Волошин зазначає, що найбільше штурмів на Часоярівському напрямку за цю добу було проведено ворогом неподалік Білогорівки.

Противник перегруповується, підвозить боєкомплект, намагається розміновувати наші заміновані території. Але йому це не вдається, — наголосив речник ОСУВ “Хортиця”.

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