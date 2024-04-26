За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, найбільш напружена ситуація зберігається в районах Бахмута та Авдіївки, де українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута та Авдіївки

Волошин підкреслив, що для досягнення прориву оборони ЗСУ в районах Новобахмутівки та Очеретиного російські окупанти навіть ввели у бій резервну 55 окрему мотострілецьку бригаду.

Дві третіх селища Очеретине під контролем Сил оборони, а частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований і вживаються всі заходи задля відбиття ворога звідки. Тривають бої, — зазначає речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

При цьому він підкреслив, що російські окупанти намагаються зайти з флангів в районі Часового Яру, атакуючи Богданівку та Іванівське.

Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас задля заволодіння населеним пунктом Часів Яр і створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації, — наголосив Волошин. Поширити

Він зазначив, що ворог робить спроби взяти Часів Яр в оперативне оточення.

Однак при цьому окупанти, як зазначив Волошин, протягом останнього тижня не домоглись в цьому районі жодних успіхів.

Вони за будь-яку ціну намагається також взяти село Іванівське і околиці Богданівка, щоб зайти до Часового Яру. Окупанти активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр, — пояснює речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він додав, що з метою вирівняти лінію фронту окупанти безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку.

Зокрема, в районі Кліщіївки помічено збільшення кількості особового складу ворожої армії.

Волошин зазначає, що найбільше штурмів на Часоярівському напрямку за цю добу було проведено ворогом неподалік Білогорівки.