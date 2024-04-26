В ВСУ оценили ситуацию на самых горячих направлениях фронта
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ оценили ситуацию на самых горячих направлениях фронта

Танк ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, наиболее напряженная ситуация сохраняется в районах Бахмута и Авдеевки, где украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации в районе Бахмута и Авдеевки

Волошин подчеркнул, что для достижения прорыва обороны ВСУ в районах Новобахмутовки и Очеретиного российские оккупанты даже ввели в бой резервную 55 отдельную мотострелковую бригаду.

Два третьих поселка Очеретино под контролем Сил обороны, а часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован и принимаются все меры для отражения врага откуда. Продолжаются бои, — отмечает спикер ОСУВ "Хортица".

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

При этом он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются зайти с флангов в районе Временного Яра, атакуя Богдановку и Ивановское.

Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредотачивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс для завладения населенным пунктом Времен Яр и создания там условий дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию, — подчеркнул Волошин.

Он отметил, что враг делает попытки взять Часов Яр в оперативное окружение.

Однако при этом оккупанты, как отметил Волошин, в течение последней недели не добились в этом районе никаких успехов.

Они любой ценой пытается также взять село Ивановское и окрестности Богдановка, чтобы зайти во Временный Яр. Оккупанты активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Времен Яр, — объясняет спикер ОСУВ "Хортица".

Он добавил, что с целью выровнять линию фронта оккупанты безуспешно штурмуют Андреевку и Клещиевку.

В частности, в районе Клищиевки отмечено увеличение количества личного состава вражеской армии.

Волошин отмечает, что больше всего штурмов на Часояровском направлении за эти сутки было проведено врагом недалеко от Белогоровки.

Противник перегруппируется, подвозит боекомплект, пытается разминировать наши заминированные территории. Но ему это не удается, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

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