По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, наиболее напряженная ситуация сохраняется в районах Бахмута и Авдеевки, где украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации в районе Бахмута и Авдеевки

Волошин подчеркнул, что для достижения прорыва обороны ВСУ в районах Новобахмутовки и Очеретиного российские оккупанты даже ввели в бой резервную 55 отдельную мотострелковую бригаду.

Два третьих поселка Очеретино под контролем Сил обороны, а часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован и принимаются все меры для отражения врага откуда. Продолжаются бои, — отмечает спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

При этом он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются зайти с флангов в районе Временного Яра, атакуя Богдановку и Ивановское.

Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредотачивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс для завладения населенным пунктом Времен Яр и создания там условий дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Он отметил, что враг делает попытки взять Часов Яр в оперативное окружение.

Однако при этом оккупанты, как отметил Волошин, в течение последней недели не добились в этом районе никаких успехов.

Они любой ценой пытается также взять село Ивановское и окрестности Богдановка, чтобы зайти во Временный Яр. Оккупанты активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Времен Яр, — объясняет спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Он добавил, что с целью выровнять линию фронта оккупанты безуспешно штурмуют Андреевку и Клещиевку.

В частности, в районе Клищиевки отмечено увеличение количества личного состава вражеской армии.

Волошин отмечает, что больше всего штурмов на Часояровском направлении за эти сутки было проведено врагом недалеко от Белогоровки.