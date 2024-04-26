По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, наиболее напряженная ситуация сохраняется в районах Бахмута и Авдеевки, где украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.
Что известно о ситуации в районе Бахмута и Авдеевки
Волошин подчеркнул, что для достижения прорыва обороны ВСУ в районах Новобахмутовки и Очеретиного российские оккупанты даже ввели в бой резервную 55 отдельную мотострелковую бригаду.
Что известно о ситуации в районе Временного Яра
При этом он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются зайти с флангов в районе Временного Яра, атакуя Богдановку и Ивановское.
Он отметил, что враг делает попытки взять Часов Яр в оперативное окружение.
Однако при этом оккупанты, как отметил Волошин, в течение последней недели не добились в этом районе никаких успехов.
Он добавил, что с целью выровнять линию фронта оккупанты безуспешно штурмуют Андреевку и Клещиевку.
В частности, в районе Клищиевки отмечено увеличение количества личного состава вражеской армии.
Волошин отмечает, что больше всего штурмов на Часояровском направлении за эти сутки было проведено врагом недалеко от Белогоровки.
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