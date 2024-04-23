По информации журналистов издания Forbes, украинские военные стали использовать воздушные шары для сброса на российских окупантов мин с большой высоты.

Что известно об использовании ВСУ воздушных шаров для атак по армии РФ

То, что может выглядеть как тривиальный инструмент мелких нападений, может оказаться гениальным, асимметричным оружием для усиления стратегических ударных возможностей Украины, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что в российских Telegram каналах распространяется информация о появлении воздушных шаров со стороны украинской границы над приграничными с Украиной регионами России.

Отмечается, что к некоторым шарам прикреплены радиолокационные отражатели для привлечения внимания ПВО, кроме того, украинские военные крепят к шарам минометные снаряды.

В публикациях российских Telegram-каналов утверждается, что каждый воздушный шар также имеет GPS-трекер, балласт, батареи и электронику управления с запрограммированными в них координатами атаки.

Журналисты издания подчеркивают, что неуправляемые воздушные шары имеют ограниченное применение в ряде военных конфликтов последних двух столетий.

В частности, пули используются террористами палестинской группировки ХАМАС.

Хотя их влияние, как правило, ограничено, такие воздушные шары ложатся гораздо более тяжелым бременем на защитника, чем на нападающего, — отмечается в материале. Поделиться

В качестве ВСУ используют воздушные шары против армии РФ

Комментируя заявления кремлевских пропагандистских СМИ, журналисты Forbes отмечают, пули украинского производства оказались значительно совершеннее всех предыдущих аналогов.

Так, радиус действия созданных украинскими военными шаров достигает сотен километров.

Пули оборудованы электронным блоком управления в сочетании с системой GPS-навигации и способны производить сброс боеприпасов над заранее определенной целевой зоной.

По подсчетам эксперта по воздушным шарам Криса Хиллкокса, с учетом всей электронной утвари и использованных материалов один такой шар может стоить около 1 тыс долларов.

В материале издания также отмечается, что без специального радиолокационного отражателя такой шар очень сложно заметить.

Но украинцы, вероятно, хотят, чтобы его увидели. На высоте 9 км или выше единственный способ сбить воздушный шар — дорогая ракета класса "земля-воздух" или "воздух-воздух", что было бы хорошим обменом, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

При этом радиолокационный отражатель позволяет украинцам отслеживать движение воздушного шара на собственных радарах и сравнивать эти данные с отправкой GPS-трекера.

Так можно обозначить на карте районы, где GPS глушится или подделывается. Затем эта информация пригодится для повышения точности ударов беспилотниками.

При этом авторы материала добавляют, что изменяя высоту полета, воздушный шар может "садиться" на поток ветра определенного направления.

Но точность все равно измеряется "в милях, а не в футах", а сброс бомбы с большой высоты лишь усугубляет неточность применения такого оружия.