ВСУ поразили наземную станцию управления БпЛА и средство ПВО армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили наземную станцию управления БпЛА и средство ПВО армии РФ

Генштаб ВСУ
Танк
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Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение также по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 другому важному объекту российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 23.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений.

В общем враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Донецкой области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Грековка Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудар в районе Северного Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Селидово, Карловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Победа Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил при поддержке авиации 1 безрезультатную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Одрадокаменка, Ольговка, Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 1 другому важному объекту противника.

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