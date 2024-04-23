ЗСУ уразили наземну станцію управління БпЛА та засіб ППО армії РФ

Підрозділами ракетних військ завдано ураження також по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 району зосередження особового складу, 1 іншому важливому об’єкту російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 23.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Греківка Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив за підтримки авіації 1 безрезультатну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 району зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 1 іншому важливому об’єкту противника.