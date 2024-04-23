У ВСУ обещают новые удары ракетами "Нептун" по российской армии в Крыму

Каждый военный корабль России остается для украинских войск легитимной целью.
Украинские ракеты "Нептун" будут бить по оккупированному Крыму
Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Нептун", увеличив дальность поражения, сообщило Forbes.
Это в контексте ударов по Крыму прокомментировал представитель ВМС ВСУ и глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
Он подчеркнул, что командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа "конкретно определил, что каждый военный корабль России остается для нас легитимной военной целью".
"Длинный Нептун": что известно
Издание Forbes пишет, что Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Нептун", ставшей одним из "любимых" средств для уничтожения Черноморского флота России.
Отметим, что жертвой этой ракеты стал российский корабль Коммуна. Его спустили на воду в далеком 1913 году. Судно "пережило" две мировые войны. Также именно "Нептуном" утопили гордость российского флота — крейсер Москва.
Поскольку применение ракеты успешно, киевское КБ "Луч" взялось за изготовление "Длинного Нептуна". У этой длинной ракеты достаточно топлива для полета на 320 км. В то же время "Луч" доработал ГСН ракеты, чтобы она лучше поражала цели на суше и море.
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