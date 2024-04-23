У ВСУ обещают новые удары ракетами "Нептун" по российской армии в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ обещают новые удары ракетами "Нептун" по российской армии в Крыму

Ракета
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Источник:  24 канал

Каждый военный корабль России остается для украинских войск легитимной целью.

Украинские ракеты "Нептун" будут бить по оккупированному Крыму

Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Нептун", увеличив дальность поражения, сообщило Forbes.

Это в контексте ударов по Крыму прокомментировал представитель ВМС ВСУ и глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Кейсы со взрывами во временно оккупированном Крыму будут проходить и дальше. В Крыму будут палаты штабы, пункты базирования, нефтехранилища, корабли. Все это будет происходить, пока они не покинут нашу территорию. Это мы можем пообещать.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Глава ОПЦ Сил обороны Юга

Он подчеркнул, что командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа "конкретно определил, что каждый военный корабль России остается для нас легитимной военной целью".

"Длинный Нептун": что известно

Издание Forbes пишет, что Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Нептун", ставшей одним из "любимых" средств для уничтожения Черноморского флота России.

Отметим, что жертвой этой ракеты стал российский корабль Коммуна. Его спустили на воду в далеком 1913 году. Судно "пережило" две мировые войны. Также именно "Нептуном" утопили гордость российского флота — крейсер Москва.

Поскольку применение ракеты успешно, киевское КБ "Луч" взялось за изготовление "Длинного Нептуна". У этой длинной ракеты достаточно топлива для полета на 320 км. В то же время "Луч" доработал ГСН ракеты, чтобы она лучше поражала цели на суше и море.

Он уже "засветился" в войне. "Длинный Нептун" впервые нанес удар в августе, повредив батарею ПВО С-400 ВВС России в Крыму.

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