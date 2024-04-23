У ЗСУ обіцяють нові удари ракетами "Нептун" по російській армії у Криму

Українські ракети “Нептун” битимуть по окупованому Криму

Україна в 10 разів наростила виробництво ракети "Нептун", збільшивши дальність її ураження, повідомило Forbes.

Це в контексті ударів по Криму прокоментував речник ВМС ЗСУ та очільник Обʼєднаного прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Кейси з вибухами в тимчасово окупованому Криму відбуватимуться і надалі. В Криму будуть палати штаби, пункти базування, нафтосховища, кораблі. Все це відбуватиметься доти, доки вони не залишать нашу територію. Це ми можемо пообіцяти. Дмитро Плетенчук Очільник ОПЦ Сил оборони Півдня

Він наголосив, що командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа "конкретно визначив, що кожен військовий корабель Росії залишається для нас легітимною військовою ціллю".

"Довгий Нептун": що відомо

Видання Forbes пише, що Україна в 10 разів наростила виробництво ракети "Нептун", яка стала одним із "улюблених" засобів для знищення Чорноморського флоту Росії.

Зазначимо, що "жертвою" цієї ракети став російський корабель "Коммуна". Його спустили на воду далекого 1913 року. Судно "пережило" дві світові війни. Також саме "Нептуном" потопили гордість російського флоту — крейсер Москва.

Оскільки застосування ракети є успішним, київське КБ "Луч" взялося за виготовлення "Довгого Нептуна". У цієї довгої ракети достатньо палива для польоту на 320 км. Водночас "Луч" допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші та на морі.