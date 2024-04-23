У ЗСУ обіцяють нові удари ракетами "Нептун" по російській армії у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ обіцяють нові удари ракетами "Нептун" по російській армії у Криму

Ракета
Джерело:  24 канал

Кожен військовий корабель Росії залишається для українських військ легітимною ціллю.

Українські ракети “Нептун” битимуть по окупованому Криму

Україна в 10 разів наростила виробництво ракети "Нептун", збільшивши дальність її ураження, повідомило Forbes.

Це в контексті ударів по Криму прокоментував речник ВМС ЗСУ та очільник Обʼєднаного прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Кейси з вибухами в тимчасово окупованому Криму відбуватимуться і надалі. В Криму будуть палати штаби, пункти базування, нафтосховища, кораблі. Все це відбуватиметься доти, доки вони не залишать нашу територію. Це ми можемо пообіцяти.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Очільник ОПЦ Сил оборони Півдня

Він наголосив, що командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа "конкретно визначив, що кожен військовий корабель Росії залишається для нас легітимною військовою ціллю".

"Довгий Нептун": що відомо

Видання Forbes пише, що Україна в 10 разів наростила виробництво ракети "Нептун", яка стала одним із "улюблених" засобів для знищення Чорноморського флоту Росії.

Зазначимо, що "жертвою" цієї ракети став російський корабель "Коммуна". Його спустили на воду далекого 1913 року. Судно "пережило" дві світові війни. Також саме "Нептуном" потопили гордість російського флоту — крейсер Москва.

Оскільки застосування ракети є успішним, київське КБ "Луч" взялося за виготовлення "Довгого Нептуна". У цієї довгої ракети достатньо палива для польоту на 320 км. Водночас "Луч" допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші та на морі.

Він уже "засвітився" у війні. "Довгий Нептун" вперше завдав удару в серпні, пошкодивши батарею ППО С-400 ВПС Росії в Криму.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Довгий Нептун". В Україні секретно створюють ракети нового зразка
ВПО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ атакували ракетним комплексом "Нептун" ВДК "Костянтин Ольшанський"
ВДК "Костянтин Ольшанський"
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованому Севастополі лунали вибухи. Росіяни заявили про збиття ракети "Нептун"
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?