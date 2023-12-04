"Длинный Нептун". В Украине секретно создают ракеты нового образца

Сейчас украинской оборонной промышленностью ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой мощной модификации ракеты для комплекса "Нептун".
Ракету "Нептун" модернизируют
В Украине работают над секретным проектом – созданием ракет нового образца, так называемых "длинных Нептунов".
Об этом пишет издание Defence Express.
Вместе с тем он отказался раскрывать детали новой разработки.
Что известно о "длинных Нептунах"
Как пишет Defense Express, скорее всего, речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса "Нептун" для уничтожения наземных целей. По данным издания, вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 км (против 300 км в противокорабельной версии) и боевая часть – 350 кг (против 150 кг). Хотя не исключено, что это не окончательная ТТХ модифицированной ракеты.
В частности, по информации издания, в конце августа сообщалось, что таких ракет произведено всего несколько десятков.
Defense Express предполагает, что именно работы над "Нептуном" – один из пунктов из перечня "ракетное вооружение и боеприпасы", на которые Украина в следующем году должна потратить 175 млрд грн.
Крейсер "Москва"
На счету ракет "Нептун" уничтожение российского крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года.
"Москва" была уничтожена двумя ракетами, запущенными из берегового ракетного комплекса "Нептун", разработанного предприятиями ДК "Укроборонпром" (Украина).
Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.
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