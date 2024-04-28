По информации офицера по планированию бригады "Рубеж", майора НГУ Дмитрия Кожубенко, оккупационная армия РФ продолжает штурмовать позиции ВСУ в районе Авдеевки и Временного Яра в Донецкой области, ища слабые места в обороне.
Как действуют российские оккупанты в районе Временного Яра и Авдеевки
По словам Кожубенко, в последнее время интенсивность боевых действий в районе Временного Яра вблизи Бахмута остается неизменной.
Он подчеркнул, что российские оккупанты не имеют успехов в собственных попытках продвинуться в районе Временного Яра.
Военный отметил, что в этом направлении украинские военные сформировали мощную оборону и умело отражают все вражеские атаки.
В то же время глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что из-за острого дефицита боеприпасов у украинских военных российским оккупантам удалось продвинуться на несколько километров в районе Авдеевки.
По его словам, ключевой задачей украинских военных на этом направлении является недопущение развертывания врагом плацдарма для дальнейшего наступления.
Тимочко признал, что российские военные обнаружили уязвимые места в украинской обороне из-за нехватки боеприпасов.
Военный также выразил обеспокоенность попытками противника использовать эти места и расширить занятый плацдарм.
Он отметил жестокость продолжающихся там боевых действий и сообщил, что в этот район были переброшены дополнительные подразделения и средства поражения.
Что известно о ситуации в районе Очеретино
Между тем журналисты издания Business Insider отмечают , что из-за ошибки украинских военных с проведением ротации российским оккупантам удалось захватить значительную часть поселка Очеретино.
Отмечается, что ошибка была допущена во время ротации с участием элитной украинской 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады.
В частности, во время отступления 47-й бригады была совершена атака 30-й мотострелковой бригады преступной армии РФ.
Между тем представитель 115-й бригады Вадим Черный в комментарии журналистам Financial Times опроверг эти утверждения.
При этом Мельник отмечает, что именно 47 бригада остановила продвижение россиян, потому что снова вернулась в бой.
Дыры забивали те, кто планировал отдохнуть. 47 бригада возвращается к работе. Еще месяц, и это будет год без ротации, — заявляет командир 47-й бригады.
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