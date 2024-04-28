По информации офицера по планированию бригады "Рубеж", майора НГУ Дмитрия Кожубенко, оккупационная армия РФ продолжает штурмовать позиции ВСУ в районе Авдеевки и Временного Яра в Донецкой области, ища слабые места в обороне.

Как действуют российские оккупанты в районе Временного Яра и Авдеевки

По словам Кожубенко, в последнее время интенсивность боевых действий в районе Временного Яра вблизи Бахмута остается неизменной.

Противник постоянно держит нас в напряжении, постоянно предпринимает какие-то попытки штурмовых действий. Он всегда ищет слабые места в нашей обороне. Есть такая поговорка "где тонко, там и рвется". Вот как раз противник ищет именно это место, где тонко, — объясняет Кожубенко. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты не имеют успехов в собственных попытках продвинуться в районе Временного Яра.

Военный отметил, что в этом направлении украинские военные сформировали мощную оборону и умело отражают все вражеские атаки.

Судя по тому, что ребята до сих пор держатся, зная, как обороняться в городе...я более чем уверен, что защитники Временного Яра сделали все возможное для того, чтобы держаться как можно дольше или даже дальше перейти в наступление со своих позиций, — подчеркнул Кожубенко. . Поделиться

В то же время глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что из-за острого дефицита боеприпасов у украинских военных российским оккупантам удалось продвинуться на несколько километров в районе Авдеевки.

К сожалению, там сложился ряд негативных моментов, которые привели к ситуации тактического уровня. Это направление для врага достаточно важно в том плане, что они будут пытаться прорываться из Очеретиного в сторону Покровска. Этот их замысел понятен, людей они накопили для нанесения удара, — объясняет Тимочко. Поделиться

По его словам, ключевой задачей украинских военных на этом направлении является недопущение развертывания врагом плацдарма для дальнейшего наступления.

С одной стороны, жаль, что враг смог продвинуться на несколько километров. Но с другой стороны понимаем, что враг не смог развернуть на Авдеевском направлении, как они планировали — в сторону Угледара, Покровска, Курахово, чтобы захватить Донецкую область на южном направлении, — подчеркнул глава Совета резервистов Сухопутных сил ВСУ. Поделиться

Тимочко признал, что российские военные обнаружили уязвимые места в украинской обороне из-за нехватки боеприпасов.

Военный также выразил обеспокоенность попытками противника использовать эти места и расширить занятый плацдарм.

Он отметил жестокость продолжающихся там боевых действий и сообщил, что в этот район были переброшены дополнительные подразделения и средства поражения.

Что известно о ситуации в районе Очеретино

Между тем журналисты издания Business Insider отмечают , что из-за ошибки украинских военных с проведением ротации российским оккупантам удалось захватить значительную часть поселка Очеретино.

Отмечается, что ошибка была допущена во время ротации с участием элитной украинской 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады.

В частности, во время отступления 47-й бригады была совершена атака 30-й мотострелковой бригады преступной армии РФ.

Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто отвалились. Надеюсь, их переквалифицируют в десантники, — заявил по этому поводу командир 47 Николай Мельник. Поделиться

Между тем представитель 115-й бригады Вадим Черный в комментарии журналистам Financial Times опроверг эти утверждения.

При этом Мельник отмечает, что именно 47 бригада остановила продвижение россиян, потому что снова вернулась в бой.

Дыры забивали те, кто планировал отдохнуть. 47 бригада возвращается к работе. Еще месяц, и это будет год без ротации, — заявляет командир 47-й бригады.