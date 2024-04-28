За інформацією офіцера з планування бригади "Рубіж", майора НГУ Дмитра Кожубенка, окупаційна армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Авдіївки та Часового Яру на Донеччині, шукаючи слабкі місця в обороні.

Як діють російські окупанти в районі Часового Яру та Авдіївки

За словами Кожубенка, останнім часом інтенсивність бойових дій в районі Часового Яру поблизу Бахмута залишається незмінною.

Противник постійно тримає нас в напрузі, постійно проводить якісь спроби штурмових дій. Він завжди шукає слабкі місця в нашій обороні. Є така приказка "де тонко, там і рветься". От якраз противник шукає саме оце місце, де тонко, — пояснює Кожубенко. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти не мають успіхів у власних спробах просунутись в районі Часового Яру.

Військовий зазначив, що на цьому напрямку українські військові сформували потужну оборону і вміло відбивають усі ворожі атаки.

Судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючи, як оборонятися в місті...я більш ніж упевнений, що оборонці Часового Яру зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше або навіть надалі перейти в наступ зі своїх позицій, — підкреслив Кожубенко. Поширити

У той же час очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що через гострий дефіцит боєприпасів в українських військових російським окупантам вдалось просунутись на кілька кілометрів в районі Авдіївки.

На жаль, там склався ряд негативних моментів, які й призвели до ситуації тактичного рівня. Цей напрямок для ворога досить важливий в тому плані, що вони будуть намагатися прориватися з Очеретиного вбік Покровська. Цей їхній задум зрозумілий, людей вони накопичили для завдання удару, — пояснює Тимочко. Поширити

За його словами, наразі ключовим завданням українських військових на цьому напрямку є недопущення розгортання ворогом плацдарму для подальшого наступу.

З одного боку, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншої сторони розуміємо, що ворог не зміг розгорнути на Авдіївському напрямку, як вони планували — в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку, — підкреслив глава Ради резервістів Сухопутних сил ЗСУ. Поширити

Тимочко визнав, що російські військові виявили вразливі місця в українській обороні через брак боєприпасів.

Військовий також висловив стурбованість спробами противника використати ці слабкі місця та розширити зайнятий плацдарм.

Він наголосив на жорстокості бойових дій, які там тривають, і повідомив, що в цей район були перекинуті додаткові підрозділи та засоби ураження.

Що відомо про ситуацію в районі Очеретиного

Між тим журналісти видання Business Insider зазначають , що через помилку українських військових із проведенням ротації російським окупантам вдалось захопити значну частину селища Очеретине.

Зазначається, що помилку було допущено під час ротації за участю елітної української 47-ї механізованої бригади та 115-ї механізованої бригади.

Зокрема, під час відступу 47-ї бригади було здійснено атаку 30-ї мотострілецької бригади злочинної армії РФ.

Різке просування росіян стало можливим через те, що окремі підрозділи просто відвалилися. Сподіваюся, їх перекваліфікують у десантники, — заявив з цього приводу командир 47-ї Микола Мельник. Поширити

Між тим речник 115-ї бригади Вадим Чорний у коментарі журналістам Financial Times спростував ці твердження.

При цьому Мельник наголошує, що саме 47-ма бригада зупинила просування росіян, бо знову повернулась у бій.

Дірки забивали ті, хто планував відпочити. 47-ма бригада повертається до роботи. Ще місяць, і це буде рік без ротації, — заявляє командир 47-ї бригади.