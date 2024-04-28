У ЗСУ оцінили ситуацію в районі Авдіївки та Бахмута
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ оцінили ситуацію в районі Авдіївки та Бахмута

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією офіцера з планування бригади "Рубіж", майора НГУ Дмитра Кожубенка, окупаційна армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Авдіївки та Часового Яру на Донеччині, шукаючи слабкі місця в обороні.

Як діють російські окупанти в районі Часового Яру та Авдіївки

За словами Кожубенка, останнім часом інтенсивність бойових дій в районі Часового Яру поблизу Бахмута залишається незмінною.

Противник постійно тримає нас в напрузі, постійно проводить якісь спроби штурмових дій. Він завжди шукає слабкі місця в нашій обороні. Є така приказка "де тонко, там і рветься". От якраз противник шукає саме оце місце, де тонко, — пояснює Кожубенко.

Він підкреслив, що російські окупанти не мають успіхів у власних спробах просунутись в районі Часового Яру.

Військовий зазначив, що на цьому напрямку українські військові сформували потужну оборону і вміло відбивають усі ворожі атаки.

Судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючи, як оборонятися в місті...я більш ніж упевнений, що оборонці Часового Яру зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше або навіть надалі перейти в наступ зі своїх позицій, — підкреслив Кожубенко.

У той же час очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що через гострий дефіцит боєприпасів в українських військових російським окупантам вдалось просунутись на кілька кілометрів в районі Авдіївки.

На жаль, там склався ряд негативних моментів, які й призвели до ситуації тактичного рівня. Цей напрямок для ворога досить важливий в тому плані, що вони будуть намагатися прориватися з Очеретиного вбік Покровська. Цей їхній задум зрозумілий, людей вони накопичили для завдання удару, — пояснює Тимочко.

За його словами, наразі ключовим завданням українських військових на цьому напрямку є недопущення розгортання ворогом плацдарму для подальшого наступу.

З одного боку, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншої сторони розуміємо, що ворог не зміг розгорнути на Авдіївському напрямку, як вони планували — в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку, — підкреслив глава Ради резервістів Сухопутних сил ЗСУ.

Тимочко визнав, що російські військові виявили вразливі місця в українській обороні через брак боєприпасів.

Військовий також висловив стурбованість спробами противника використати ці слабкі місця та розширити зайнятий плацдарм.

Він наголосив на жорстокості бойових дій, які там тривають, і повідомив, що в цей район були перекинуті додаткові підрозділи та засоби ураження.

Що відомо про ситуацію в районі Очеретиного

Між тим журналісти видання Business Insider зазначають, що через помилку українських військових із проведенням ротації російським окупантам вдалось захопити значну частину селища Очеретине.

Зазначається, що помилку було допущено під час ротації за участю елітної української 47-ї механізованої бригади та 115-ї механізованої бригади.

Зокрема, під час відступу 47-ї бригади було здійснено атаку 30-ї мотострілецької бригади злочинної армії РФ.

Різке просування росіян стало можливим через те, що окремі підрозділи просто відвалилися. Сподіваюся, їх перекваліфікують у десантники, — заявив з цього приводу командир 47-ї Микола Мельник.

Між тим речник 115-ї бригади Вадим Чорний у коментарі журналістам Financial Times спростував ці твердження.

При цьому Мельник наголошує, що саме 47-ма бригада зупинила просування росіян, бо знову повернулась у бій.

Дірки забивали ті, хто планував відпочити. 47-ма бригада повертається до роботи. Ще місяць, і це буде рік без ротації, — заявляє командир 47-ї бригади.

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