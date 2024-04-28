За інформацією офіцера з планування бригади "Рубіж", майора НГУ Дмитра Кожубенка, окупаційна армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Авдіївки та Часового Яру на Донеччині, шукаючи слабкі місця в обороні.
Як діють російські окупанти в районі Часового Яру та Авдіївки
За словами Кожубенка, останнім часом інтенсивність бойових дій в районі Часового Яру поблизу Бахмута залишається незмінною.
Він підкреслив, що російські окупанти не мають успіхів у власних спробах просунутись в районі Часового Яру.
Військовий зазначив, що на цьому напрямку українські військові сформували потужну оборону і вміло відбивають усі ворожі атаки.
У той же час очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що через гострий дефіцит боєприпасів в українських військових російським окупантам вдалось просунутись на кілька кілометрів в районі Авдіївки.
За його словами, наразі ключовим завданням українських військових на цьому напрямку є недопущення розгортання ворогом плацдарму для подальшого наступу.
Тимочко визнав, що російські військові виявили вразливі місця в українській обороні через брак боєприпасів.
Військовий також висловив стурбованість спробами противника використати ці слабкі місця та розширити зайнятий плацдарм.
Він наголосив на жорстокості бойових дій, які там тривають, і повідомив, що в цей район були перекинуті додаткові підрозділи та засоби ураження.
Що відомо про ситуацію в районі Очеретиного
Між тим журналісти видання Business Insider зазначають, що через помилку українських військових із проведенням ротації російським окупантам вдалось захопити значну частину селища Очеретине.
Зазначається, що помилку було допущено під час ротації за участю елітної української 47-ї механізованої бригади та 115-ї механізованої бригади.
Зокрема, під час відступу 47-ї бригади було здійснено атаку 30-ї мотострілецької бригади злочинної армії РФ.
Між тим речник 115-ї бригади Вадим Чорний у коментарі журналістам Financial Times спростував ці твердження.
При цьому Мельник наголошує, що саме 47-ма бригада зупинила просування росіян, бо знову повернулась у бій.
Дірки забивали ті, хто планував відпочити. 47-ма бригада повертається до роботи. Ще місяць, і це буде рік без ротації, — заявляє командир 47-ї бригади.
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