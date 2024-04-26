Дрони для ЗСУ. Україна отримає від Канади понад 2 млн дол на виробництво

За результатами засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” 26 квітня Україна отримає від Канади 2,3 млн дол на дрони.

Канада надасть Україні кошти на виробництво дронів

Канада виділить 3 млн канадських дол (близько 2,3 млн дол США) на оплату українського виробництва бойових дронів для потреб Збройних сил України.

Про це оголосили у міністерстві оборони Канади.

Канада виділяє Україні 3 млн канадських дол на виробництво дронів власною оборонною промисловістю України. Канада вперше виділяє кошти на виробництво військових дронів безпосередньо в Україні й робить це у співпраці з Об’єднаними королівством. Поширити

Зазначається, що Канада також додатково виділить 13 млн канадських дол (близько 10 млн дол США) на чеську ініціативу із виробництва й закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

Ці кошти виділяються на додачу до оголошених минулого місяця 40 млн дол, тож загальний внесок Канади до чеської ініціативи сягає більше 53 млн дол (більше 40 млн дол США).

Окрім цього Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додачу до обіцяних раніше 800.

Доставка цих дронів розпочнеться у травні. Поширити

Коаліція дронів: Україна отримає допомогу від Канади та Литви

На засіданні керівної групи "Коаліції дронів", що відбулося напередодні, Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

За результатами засідання:

Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.

Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів для України.

Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.

Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс своєю чергою закликав присутніх щодня памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів й очікує на приєднання нових країн.