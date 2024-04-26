Дроны для ВСУ. Украина получит от Канады более 2 млн долл на производство

По результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 26 апреля Украина получит от Канады 2,3 млн долл. на дроны.

Канада предоставит Украине средства на производство дронов

Канада выделит 3 млн канадских долл (около 2,3 млн долл США) на оплату украинского производства боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом объявили в министерстве обороны Канады.

Канада выделяет Украине 3 млн канадских долл на производство дронов собственной оборонной промышленностью Украины. Канада впервые выделяет средства на производство военных дронов непосредственно на Украине и делает это в сотрудничестве с Объединенными королевством. Поделиться

Отмечается, что Канада также дополнительно выделит 13 млн канадских долл (около 10 млн долл США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

Эти средства выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долл, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долл (более 40 млн долл США).

Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, вдобавок к обещанным ранее 800.

Доставка этих дронов начнется в мае. Поделиться

Коалиция дронов: Украина получит помощь от Канады и Литвы

На состоявшемся накануне заседании руководящей группы "Коалиции дронов" Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.

По результатам заседания:

Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.

Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов для Украины.

Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 млн евро в сотрудничестве с Данией и Германией.

Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211

Ситуация на фронте ежедневно меняется, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в свою очередь призвал собравшихся ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.