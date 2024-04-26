Дроны для ВСУ. Украина получит от Канады более 2 млн долл на производство

По результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 26 апреля Украина получит от Канады 2,3 млн долл. на дроны.
Канада предоставит Украине средства на производство дронов
Канада выделит 3 млн канадских долл (около 2,3 млн долл США) на оплату украинского производства боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом объявили в министерстве обороны Канады.
Отмечается, что Канада также дополнительно выделит 13 млн канадских долл (около 10 млн долл США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.
Эти средства выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долл, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долл (более 40 млн долл США).
Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, вдобавок к обещанным ранее 800.
Коалиция дронов: Украина получит помощь от Канады и Литвы
На состоявшемся накануне заседании руководящей группы "Коалиции дронов" Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.
По результатам заседания:
Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.
Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов для Украины.
Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 млн евро в сотрудничестве с Данией и Германией.
Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211
Ситуация на фронте ежедневно меняется, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в свою очередь призвал собравшихся ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.
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