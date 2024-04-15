Коалиция дронов. Канада передаст Украине 450 беспилотников SkyRanger

Канада летом приступит к передаче Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на FPV-дроны.

Коалиция дронов: Украина получит помощь от Канады и Литвы

На состоявшемся накануне заседании руководящей группы "Коалиции дронов" Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По результатам заседания:

Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.

Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов для Украины.

Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 млн евро в сотрудничестве с Данией и Германией.

Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211

Ситуация на фронте ежедневно меняется, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в свою очередь призвал собравшихся ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.

Коалиция дронов для помощи Украине

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

Швеция;

Дания;

Германия;

Литва;

Эстония;

Нидерланды.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи. Поделиться

Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.