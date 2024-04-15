Коалиция дронов. Канада передаст Украине 450 беспилотников SkyRanger

Канада летом приступит к передаче Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на FPV-дроны.
Коалиция дронов: Украина получит помощь от Канады и Литвы
На состоявшемся накануне заседании руководящей группы "Коалиции дронов" Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
По результатам заседания:
Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.
Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов для Украины.
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Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в свою очередь призвал собравшихся ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.
Коалиция дронов для помощи Украине
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.
Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.
Швеция;
Дания;
Германия;
Литва;
Эстония;
Нидерланды.
Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.
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