Дроны атаковали админздание "Газпрома" в Белгороде РФ — видео

В российском Белгороде беспилотник попал в админздание "Газпрома". Россияне заявили о якобы двух раненых и сбитых дронах.

Что известно о "хлопке" в Белгороде РФ

В российском Белгороде беспилотник попал в админздание "Газпрома". Губернатор заявил о двух раненых, а Минобороны РФ — о сбитии над регионом 5 дронов.

В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого — осколочное ранение верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заявил мэр Белгорода. Поделиться

Российские медиа также пишут, что в Ростовской области под ударом дронов мог оказаться Новошахтинский НПЗ.

Что известно об атаках по российским НПЗ

В последние недели Украина все чаще атаковала дронами российские НПЗ, которые, среди прочего, снабжают топливо российским военным.

Также целью было сократить доходы от экспорта, используемого Кремлем для финансирования войны.

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Танеко, который находится в 1300 км от границы с Украиной. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.

По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет оградить все НПЗ от украинских атак.