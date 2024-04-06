Россияне жалуются на новый обстрел Белгорода и повреждение домов — видео

Российский Белгород 6 апреля снова оказался под обстрелами. Местные заявили о повреждении более 10 многоэтажек.
Что известно о новой "бавоне" в Белгороде
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.
По его словам, было якобы сбито 10 воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет.
В то же время, по его информации, в результате обстрела есть повреждения в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна). Кроме того, иссечены фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, повреждены 3 автомобиля.
Местные паблики публикуют кадры последствий атаки. По их данным, пострадали улицы Губкина, Щорса, микрорайон "Улитка" и не только.
Какая ситуация в российском Белгороде
Власти российской Белгородской области ограничили въезд в населенные пункты Грайворон, Гору Подол, Глотово, Новостроевку-Первую, Новостроевку-Вторую и Безымянно. Это вызвало негодование у местных жителей.
Российские Telegram-каналы сообщают, что на территории этих населенных пунктов были установлены блокпосты, на которых дежурят работники МВД, Росгвардии и пограничники.
Также отмечается, что введен порядок посещения собственных домов для местных жителей.
Местных жителей возмутило решение властей региона. Россияне жалуются, что в населенные пункты из-за блокпостов не пускают женщин и детей.
При этом местные власти заявляют, что ни губернатор Вячеслав Гладков, ни представители его администрации не предоставили официально никаких объяснений такого решения.
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