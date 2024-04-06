Россияне жалуются на новый обстрел Белгорода и повреждение домов — видео

Российский Белгород 6 апреля снова оказался под обстрелами. Местные заявили о повреждении более 10 многоэтажек.

Что известно о новой "бавоне" в Белгороде

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

По его словам, было якобы сбито 10 воздушных целей на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших нет.

В то же время, по его информации, в результате обстрела есть повреждения в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна). Кроме того, иссечены фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, повреждены 3 автомобиля.

Местные паблики публикуют кадры последствий атаки. По их данным, пострадали улицы Губкина, Щорса, микрорайон "Улитка" и не только.

Какая ситуация в российском Белгороде

Власти российской Белгородской области ограничили въезд в населенные пункты Грайворон, Гору Подол, Глотово, Новостроевку-Первую, Новостроевку-Вторую и Безымянно. Это вызвало негодование у местных жителей.

Российские Telegram-каналы сообщают, что на территории этих населенных пунктов были установлены блокпосты, на которых дежурят работники МВД, Росгвардии и пограничники.

Также отмечается, что введен порядок посещения собственных домов для местных жителей.

Местных жителей возмутило решение властей региона. Россияне жалуются, что в населенные пункты из-за блокпостов не пускают женщин и детей.