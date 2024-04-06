Росіяни скаржаться на новий обстріл Бєлгорода та пошкодження будинків — відео

Російський Бєлгород 6 квітня знову опинився під обстрілами. Місцеві заявили про пошкодження понад 10 багатоповерхівок.

Що відомо про нову “бавовну” в Бєлгороді

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО.

За його словами, було нібито збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас за його інформацією, внаслідок обстрілу є пошкодження у 12 багатоквартирних будинках (у 18 квартирах вибито вікна). Крім того, посічено фасад та вибито вікна в одному з корпусів дитячої поліклініки №4, пошкоджено покрівлю спортивного комплексу "Луч" та пошкоджено фасад будівлі комерційного підприємства. За попередньою інформацією, пошкоджено 3 автомобілі.

Місцеві пабліки публікують кадри наслідків атаки. За їхніми даними, постраждали вулиці Губкіна, Щорса, мікрорайон "Равлик" і не лише.

Яка ситуація у російському Бєлгороді

Влада російської Бєлгородської області обмежила в'їзд до населених пунктів Грайворон, Гора Подол, Глотово, Новостроївка-Перша, Новостроївка-Друга та Безіменно. Це викликало обурення в місцевих жителів.

Російські Telegram-канали повідомляють, що на території цих населених пунктів було встановлено блок-пости, на яких чергують працівники МВС, Росгвардії та прикордонники.

Також зазначається, що було введено порядок відвідування власних домівок для місцевих жителів.

Місцевих жителів обурило рішення влади регіону.Росіяни жаліються, що до населених пунктів через блокпости не пускають жінок та дітей.