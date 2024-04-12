Дрони атакували адмінбудівлю "Газпрому" в Бєлгороді РФ — відео

У російському Бєлгороді безпілотник влучив в адмінбудівлю “Газпрому”. Росіяни заявили про нібито двох поранених та збиті дрони.

Що відомо про “бавовну” в Бєлгороді РФ

У російському Бєлгороді безпілотник влучив в адмінбудівлю “Газпрому”. Губернатор заявив про двох поранених, а Міноборони РФ — про збиття над регіоном 5 дронів.

Внаслідок вибуху постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Бригади швидкої доправили їх до обласної клінічної лікарні. Обом постраждалим надається вся необхідна медична допомога, — заявив мер Бєлгорода. Поширити

Російські медіа також пишуть, що в Ростовській області під ударом дронів міг опинитися Новошахтинський НПЗ.

Що відомо про атаки по російським НПЗ

Останніми тижнями Україна все частіше атакувала дронами російські НПЗ, які, серед іншого, постачають паливо російським військовим.

Також метою було скоротити доходи від експорту, який Кремль використовує для фінансування війни.

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — Танеко, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.

За даними Reuters, атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.