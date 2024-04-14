Украинские дроны на фронте превратили "серую зону" в "зону смерти" для армии РФ — WP

Небо над линией фронта патрулирует большое количество беспилотников, в значительной степени парализующих боевые действия.

Как дроны изменяют ситуацию на фронте

Издание отмечает, что беспилотники мешают движению штурмовых групп. Рост количества малых дронов на фронте превратил так называемую "серую зону" в "зону смерти".

Командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко рассказал WP, что бойцы, которые решаются двигаться ночью под "взглядами" вражеских беспилотников, "гибнут моментально".

По словам военного, относительно дешевые беспилотники сменили современную войну. Сначала они дали преимущество Украине, но затем россияне начали массово производить собственные дроны.

То, что мы сейчас наблюдаем — это блицкриг беспилотной войны, — сказал руководитель штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте. Поделиться

По его мнению, дроны в Украине так же меняют войну, как в свое время танки в годы Первой мировой войны.

Как рассказывают украинские военные, в радиусе 10 км на поле боя находятся 100 дронов. Но трудно различить, чьи они.

При этом беспилотники помогают Украине в условиях дефицита боеприпасов. Хотя украинские бойцы выразили мнение, что артиллерийские снаряды крайне необходимы, в противном случае можно проиграть войну.

Что важно знать о производстве дронов в Украине

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, на сегодня среди беспилотников, использующих ВСУ на поле боя, 90% составляют БПЛА украинского производства.

Он также добавил, что крайне важно то, что технологии не только защищают жизнь украинцев на поле боя и являются асимметричным ударом по врагу, они также привлекают внимание всего мира к войне в Украине.

Особенно эффективными дроны оказались во время атак Украины на российские НПЗ.

Именно они послужили причиной существенного падения объемов сырой нефти, которую Россия смогла переработать.