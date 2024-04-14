Українські дрони на фронті перетворили "сіру зону" на "зону смерті" для армії РФ — WP

Небо над лінією фронту патрулює велика кількість безпілотників, які значною мірою паралізують бойові дії.

Як дрони змінюють ситуацію на фронті

Видання зазначає, що безпілотники заважають руху штурмових груп. Зростання кількості малих дронів на фронті перетворило так звану "сіру зону" на "зону смерті".

Командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко розповів WP, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під "поглядами" ворожих безпілотників, "гинуть моментально".

За словами військового, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну. Спочатку вони дали перевагу Україні, але потім росіяни почали масово виробляти власні дрони.

Те, що ми зараз спостерігаємо — це бліцкриг безпілотної війни, — сказав керівник штабу компанії BRINC Drones Ендрю Коте. Поширити

На його думку, дрони в Україні так само змінюють війну, як свого часу танки у роки Першої світової війни.

Як розповідають українські військові, у радіусі 10 км на полі бою знаходяться 100 дронів. Але важко розрізнити, чиї вони.

При цьому безпілотники допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча українські бійці висловили думку, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну.

Що важливо знати про виробництво дронів в Україні

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, станом на сьогодні серед безпілотників, які використовують ЗСУ на полі бою, 90% складають БпЛА українського виробництва.

Він також додав, що вкрай важливим є те, що технології не лише захищають життя українців на полі бою та є асиметричним ударом по ворогу, вони також залучають увагу всього світу до війни в Україні.

Особливо ефективними дрони виявилися під час атак України на російські НПЗ.

Саме вони стали причиною суттєвого падіння обсягів сирої нафти, яку Росія змогла переробити.