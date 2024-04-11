Дрони атакували гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області РФ — відео

Росіяни заявили, що у Курській області нібито був атакований Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат.

Що відомо про атаку гірничо-збагачувального комбінату РФ

Як зазнають місцеві, в ніч 11 квітня зазнав атаки безпілотників Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську.

Міністерство оборони РФ заявило нібито про знищення 12 безпілотників над шістьма регіонами Росії. У Шойгу стверджують, що над Курською та Тамбовською областями ліквідували по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією — по два, ще по одному — над Брянською та Липецькою областями.

Губернатор Курської області теж запевняє, що було збито три безпілотники, але про атаку на ГЗК не згадує.

Варто зазначити, що на початку березня на Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті сталася пожежа.

Що відомо про атаки по російським НПЗ

Останніми тижнями Україна все частіше атакувала дронами російські НПЗ, які, серед іншого, постачають паливо російським військовим.

Також метою було скоротити доходи від експорту, який Кремль використовує для фінансування війни.

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — Танеко, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Наприкінці березня у РФ зареєстрували зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.

За даними Reuters, атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.