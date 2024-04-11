Дроны атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области РФ — видео

Россияне заявили, что в Курской области якобы был атакован Михайловский горно-обогатительный комбинат.

Что известно об атаке горно-обогатительного комбината РФ

Как испытывают местные, в ночь 11 апреля подвергся атаке беспилотников Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске.

Министерство обороны РФ заявило якобы об уничтожении 12 беспилотников над шестью регионами России. В Шойге утверждают, что над Курской и Тамбовской областями ликвидировали по три дрона, над Белгородской и Мордовией — по два, еще по одному — над Брянской и Липецкой областями.

Губернатор Курской области тоже уверяет, что были сбиты три беспилотника, но об атаке на ГОК не упоминает.

Следует отметить, что в начале марта на Михайловском горно-обогатительном комбинате произошел пожар.

Что известно об атаках по российским НПЗ

В последние недели Украина все чаще атаковала дронами российские НПЗ, которые, среди прочего, снабжают топливо российским военным.

Также целью было сократить доходы от экспорта, используемого Кремлем для финансирования войны.

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Танеко, который находится в 1300 км от границы с Украиной. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

В конце марта в РФ зарегистрировали снижение производства бензина — на 7,4%, до 754,6 тысяч тонн.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.

По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет оградить все НПЗ от украинских атак.