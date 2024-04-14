Сили ППО збили 10 дронів під час нічної атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
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Сили ППО збили 10 дронів під час нічної атаки РФ на Україну

Микола Олещук
ппо
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Армія РФ 14 квітня атакувала Україну керованими ракетами С-300 / С-400 та "Шахедами". Сили ППО знищили всі 10 ударних дронів.

ЗСУ збили всі дрони під час атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 14 квітня російські окупанти атакували 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області.

Всі 10 дронів захисники збили на Харківщині.

Всі "Шахеди" збиті в Харківській області зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України, — заявив командувач.

Що відомо про атака російських військ по Україні

Вночі 14 квітня росіяни атакували дронами Харківську область. В обласному центрі були чутні вибухи. Захисники просили мешканців залишатися в укриттях.

Згодом в Харкові пролунав вибух після відбою повітряної тривоги. ЗСУ попередили мешканців про ракетну небезпеку.

Пізньої ночі тривогу оголосили у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів поразки.

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Сили ППО збили майже всі дрони під час нічної атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
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