Уночі 12 квітня російські загарбники знову намагалися завдати потужних ударів по мирних містах та селах України, однак завдяки силам ППО зазначили невдачі.

Атака РФ на Україну 12 квітня — перші подробиці

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 12 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Дякую за бойову роботу. Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Чи закінчилися в України ракети до ППО

Як повідомив нещодавно спікер командування Повітряних сил Іллі Євлаша, станом на сьогодні Україна дійсно потребує більшої кількості ракет до систем ППО.

Він також звернув увагу на те, що у питанні ракет до систем ППО наша армія справді повністю залежить від західних союзників.

Для нас дійсно ракети до систем ППО являються дефіцитними, оскільки Україна їх не виробляє, і ми повністю залежимо від наших партнерів. Партнери знають про нашу потребу, знають, що нам необхідно, — зазначив речник Повітряних сил. Поширити

Варто також зазначити, що Євлаш не захотів жодним чином коментувати заяву аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке щодо того, що в України нібито більше не має ракет до комплексів ППО Patriot та IRIS-T.