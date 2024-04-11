Чи справді в України закінчились ракети до ППО — пояснення Повітряних сил

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, Україна наразі дійсно потребує більшої кількості ракет до систем ППО.
Що відомо про ракети до систем ППО в Україні
Євлаш підкреслив, що у питанні ракет до систем ППО Україна наразі повністю залежить від західних партнерів.
При цьому Євлаш відмовився коментувати заяву аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке стосовно того, що в України нібито більше не має ракет до комплексів ППО Patriot та IRIS-T.
Речник Повітряних сил підкреслив, що не може розголошувати інформацію щодо кількості ракет до систем ППО на озброєнні українських військових, оскільки ця інформація має закритий характер.
11 квітня Юліан Рьопке написав у соцмережах, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot.
При цьому, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.
В ОП дорікнули США через відмову надавати Україні комплекси ЗРК Patriot
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю журналістам 24 каналу, всі отримані Україною ЗРК Patriot були від Німеччини чи у рамках допомоги за участю Німеччини, однак жодної такої системи ППО Україна не отримала від США.
За його словами, Німеччина безпосередньо розуміє, що треба дозакривати небо.
Він підкреслив, маючи на увазі США, що наразі ця країна має чи не найбільшу кількість комплексів Patriot, однак воліє приділяти увагу низці проблем внутрішнього характеру.
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