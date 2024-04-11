Чи справді в України закінчились ракети до ППО — пояснення Повітряних сил

Що відомо про ракети до систем ППО в Україні

Євлаш підкреслив, що у питанні ракет до систем ППО Україна наразі повністю залежить від західних партнерів.

Для нас дійсно ракети до систем ППО являються дефіцитними, оскільки Україна їх не виробляє, і ми повністю залежимо від наших партнерів. Партнери знають про нашу потребу, знають, що нам необхідно, — зазначив речник Повітряних сил. Поширити

При цьому Євлаш відмовився коментувати заяву аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке стосовно того, що в України нібито більше не має ракет до комплексів ППО Patriot та IRIS-T.

Речник Повітряних сил підкреслив, що не може розголошувати інформацію щодо кількості ракет до систем ППО на озброєнні українських військових, оскільки ця інформація має закритий характер.

11 квітня Юліан Рьопке написав у соцмережах, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot. При цьому, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

В ОП дорікнули США через відмову надавати Україні комплекси ЗРК Patriot

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю журналістам 24 каналу, всі отримані Україною ЗРК Patriot були від Німеччини чи у рамках допомоги за участю Німеччини, однак жодної такої системи ППО Україна не отримала від США.

І скажімо велике-велике дякую саме Німеччині. Вона змінила всю парадигму своїх відносин і до Росії, і до цієї війни. І за останній рік суттєво наростила пакети військової допомоги, — зазначив Подоляк. Поширити

За його словами, Німеччина безпосередньо розуміє, що треба дозакривати небо.

Німеччина також самостійно не може це все зробити з огляду на кількість ракет, кількість дронів, які Росія використовує в цій війні, і території, яку треба захистити. Це ж очевидно. І з огляду на кількість об'єктів, які належать до цивільної чи критичної інфраструктури. Але Німеччина суттєво, ще раз підкреслю, наростила бюджети. Вона сьогодні виконує, на мій погляд, ключову лідерську функцію щодо закриття неба в Україні. Але сама вона не впорається. Так само як не впораються інші країни, які мають набагато менші можливості для надання нам саме протиракетних систем. Я маю на увазі країни Північної Європи. Вони набагато менші з погляду ресурсів, з військового погляду, менші географічно тощо, — пояснює Подоляк. Поширити

Він підкреслив, маючи на увазі США, що наразі ця країна має чи не найбільшу кількість комплексів Patriot, однак воліє приділяти увагу низці проблем внутрішнього характеру.