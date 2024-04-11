Действительно ли у Украины закончились ракеты к ПВО — объяснение Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Действительно ли у Украины закончились ракеты к ПВО — объяснение Воздушных сил

ПВО Patriot
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Источник:  NV

По словам спикера командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Украина действительно действительно нуждается в большем количестве ракет в системах ПВО.

Что известно о ракетах к системам ПВО в Украине

Евлаш подчеркнул, что в вопросе ракет к системам ПВО Украина полностью зависит от западных партнеров.

Для нас действительно ракеты в системы ПВО являются дефицитными, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо, — отметил представитель Воздушных сил.

При этом Евлаш отказался комментировать заявление аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке о том, что у Украины якобы больше нет ракет в комплексы ПВО Patriot и IRIS-T.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что не может разглашать информацию о количестве ракет к системам ПВО на вооружении украинских военных, поскольку эта информация носит закрытый характер.

11 апреля Юлиан Репке написал в соцсетях, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot.

При этом, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

В ОП упрекнули США в отказе предоставлять Украине комплексы ЗРК Patriot

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, все полученные Украиной ЗРК Patriot были от Германии или в рамках помощи с участием Германии, однако никакой такой системы ПВО Украина не получила от США.

И скажем большое-большое спасибо именно Германии. Она сменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне. И за последний год существенно нарастила пакеты военной помощи, — отметил Подоляк.

По его словам, Германия напрямую понимает, что нужно докрывать небо.

Германия также самостоятельно не может это все сделать, учитывая количество ракет, количество дронов, которые Россия использует в этой войне, и территории, которую нужно защитить. Это очевидно. И учитывая количество объектов, относящихся к гражданской или критической инфраструктуре. Но Германия существенно, еще раз подчеркну, нарастила бюджеты. Она сегодня выполняет, на мой взгляд, ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. Но сама она не справится. Так же как не справятся другие страны, которые имеют гораздо меньшие возможности для предоставления нам противоракетных систем. Я имею в виду страны Северной Европы. Они гораздо меньше с точки зрения ресурсов, с военной точки зрения, меньше географически и тому подобное, — объясняет Подоляк.

Он подчеркнул, имея в виду США, что сейчас эта страна имеет наибольшее количество комплексов Patriot, однако предпочитает уделять внимание ряду проблем внутреннего характера.

Какая-то там война в Украине... Это, наверное, должно кого-то другого волновать? Их это не должно волновать. Как с репутацией? Они потом сделают несколько десятков фильмов о Голливуде, как они спасают человечество. И это все будет проще, — подчеркивает Подоляк.

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