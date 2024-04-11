По словам спикера командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Украина действительно действительно нуждается в большем количестве ракет в системах ПВО.
Что известно о ракетах к системам ПВО в Украине
Евлаш подчеркнул, что в вопросе ракет к системам ПВО Украина полностью зависит от западных партнеров.
При этом Евлаш отказался комментировать заявление аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке о том, что у Украины якобы больше нет ракет в комплексы ПВО Patriot и IRIS-T.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что не может разглашать информацию о количестве ракет к системам ПВО на вооружении украинских военных, поскольку эта информация носит закрытый характер.
11 апреля Юлиан Репке написал в соцсетях, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot.
При этом, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.
В ОП упрекнули США в отказе предоставлять Украине комплексы ЗРК Patriot
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, все полученные Украиной ЗРК Patriot были от Германии или в рамках помощи с участием Германии, однако никакой такой системы ПВО Украина не получила от США.
По его словам, Германия напрямую понимает, что нужно докрывать небо.
Он подчеркнул, имея в виду США, что сейчас эта страна имеет наибольшее количество комплексов Patriot, однако предпочитает уделять внимание ряду проблем внутреннего характера.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-