Ночью 12 апреля российские захватчики снова пытались нанести мощные удары по мирным городам и селам Украины, однако благодаря силам ПВО потерпели неудачу.
Атака РФ на Украину 12 апреля — первые подробности
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.
Закончились ли у Украины ракеты к ПВО
Как сообщил недавно спикер командования Воздушных сил Ильи Евлаша, по состоянию на сегодняшний день Украина действительно нуждается в большем количестве ракет к системам ПВО.
Он также обратил внимание, что в вопросе ракет к системам ПВО наша армия действительно полностью зависит от западных союзников.
Стоит также отметить, что Евлаш не захотел никак комментировать заявление аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке относительно того, что у Украины якобы больше нет ракет в комплексы ПВО Patriot и IRIS-T.
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