Ночью 12 апреля российские захватчики снова пытались нанести мощные удары по мирным городам и селам Украины, однако благодаря силам ПВО потерпели неудачу.

Атака РФ на Украину 12 апреля — первые подробности

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.

В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа «шахед» в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей. Спасибо за боевую работу. Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Закончились ли у Украины ракеты к ПВО

Как сообщил недавно спикер командования Воздушных сил Ильи Евлаша, по состоянию на сегодняшний день Украина действительно нуждается в большем количестве ракет к системам ПВО.

Он также обратил внимание, что в вопросе ракет к системам ПВО наша армия действительно полностью зависит от западных союзников.

Для нас действительно ракеты к системам ПВО являются дефицитными, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо, — отметил представитель Воздушных сил. Поделиться

Стоит также отметить, что Евлаш не захотел никак комментировать заявление аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке относительно того, что у Украины якобы больше нет ракет в комплексы ПВО Patriot и IRIS-T.