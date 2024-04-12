Силы ПВО сбили почти все дроны во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили почти все дроны во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
дрон РФ
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Ночью 12 апреля российские захватчики снова пытались нанести мощные удары по мирным городам и селам Украины, однако благодаря силам ПВО потерпели неудачу.

Атака РФ на Украину 12 апреля — первые подробности

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.

В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа «шахед» в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей. Спасибо за боевую работу. Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Закончились ли у Украины ракеты к ПВО

Как сообщил недавно спикер командования Воздушных сил Ильи Евлаша, по состоянию на сегодняшний день Украина действительно нуждается в большем количестве ракет к системам ПВО.

Он также обратил внимание, что в вопросе ракет к системам ПВО наша армия действительно полностью зависит от западных союзников.

Для нас действительно ракеты к системам ПВО являются дефицитными, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо, — отметил представитель Воздушных сил.

Стоит также отметить, что Евлаш не захотел никак комментировать заявление аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке относительно того, что у Украины якобы больше нет ракет в комплексы ПВО Patriot и IRIS-T.

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