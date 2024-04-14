Силы ПВО сбили 10 дронов во время ночной атаки РФ на Украину

Армия РФ 14 апреля атаковала Украину управляемыми ракетами С-300/С-400 и "Шахедами". Силы ПВО уничтожили все 10 ударных дронов.

ВСУ сбили все дроны во время атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 14 апреля российские оккупанты атаковали 10 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной. части Донецкой области.

Все 10 дронов защитники сбили на Харьковщине.

Все "Шахеды" сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, — заявил командующий. Поделиться

Что известно об атаке российских войск по Украине

Ночью 14 апреля россияне атаковали дронами Харьковскую область. В областном центре были слышны взрывы. Защитники просили жителей оставаться в укрытиях.

Впоследствии в Харькове раздался взрыв после отбоя воздушной тревоги. ВСУ предупредили жителей о ракетной опасности.

Поздней ночью тревогу объявили в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Воздушные Силы сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения.