Силы ПВО сбили 10 дронов во время ночной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 10 дронов во время ночной атаки РФ на Украину

Николай Олещук
пво
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Армия РФ 14 апреля атаковала Украину управляемыми ракетами С-300/С-400 и "Шахедами". Силы ПВО уничтожили все 10 ударных дронов.

ВСУ сбили все дроны во время атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 14 апреля российские оккупанты атаковали 10 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной. части Донецкой области.

Все 10 дронов защитники сбили на Харьковщине.

Все "Шахеды" сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, — заявил командующий.

Что известно об атаке российских войск по Украине

Ночью 14 апреля россияне атаковали дронами Харьковскую область. В областном центре были слышны взрывы. Защитники просили жителей оставаться в укрытиях.

Впоследствии в Харькове раздался взрыв после отбоя воздушной тревоги. ВСУ предупредили жителей о ракетной опасности.

Поздней ночью тревогу объявили в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Воздушные Силы сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения.

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