За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 88 разів вступали у бій зі злочинними підрозділами армії РФ. Ворог зазнав численних втрат у живій силі та техніці.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 32 ракети, завдали 64 авіаудари та здійснили 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.
Під час атак ворогом було задіяно 4 БпЛА типу “Shahed” та ще 5 БпЛА невстановленого типу.
Силами та засобами ППО України знищено всі БпЛА типу “Shahed” та 1 БпЛА невстановленого типу.
Протягом доби російські військові злочинці завдали авіударів та обстрілювали з артилерії населені пункти у Харківській, Луганській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку військовими відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку агресор 14 разів атакував у районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області й Тернів на Донеччині.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак у районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак біля населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.
Впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.
Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ
За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1 тис 96 кремлівських загарбників.
особового складу — близько 466 тис 150 (+1 тис 96) осіб,
танків — 7 тис 279 (+11) од,
бронетехніки — 13 тис 991 (+20) од,
артисистем — 11 тис 948 (+43) од,
РСЗВ — 1 тис 50 (+1) од,
засоби ППО — 776 (+1) од,
літаків — 348 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 507 (+22),
крилаті ракети — 2 тис 124 (+0),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис 65 (+46) од,
спеціальна техніка — 1 тис 971 (+3)
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