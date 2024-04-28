Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 32 ракети, завдали 64 авіаудари та здійснили 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.

Під час атак ворогом було задіяно 4 БпЛА типу “Shahed” та ще 5 БпЛА невстановленого типу.

Силами та засобами ППО України знищено всі БпЛА типу “Shahed” та 1 БпЛА невстановленого типу.

Протягом доби російські військові злочинці завдали авіударів та обстрілювали з артилерії населені пункти у Харківській, Луганській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку військовими відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку агресор 14 разів атакував у районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області й Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак у районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак біля населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.