ВСУ поразили 16 районов сосредоточения техники и военных армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили 16 районов сосредоточения техники и военных армии РФ

Военные ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные 88 раз вступали в бой с преступными подразделениями армии РФ. Враг понес многочисленные потери в живой силе и технике.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, нанесли 64 авиаудара и совершили 60 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Во время атак врагом было задействовано 4 БпЛА типа Shahed и еще 5 БпЛА неустановленного типа.

Силами и средствами ПВО Украины уничтожены все БПЛА типа Shahed и 1 БПЛА неустановленного типа.

В течение суток российские военные преступники нанесли авиударов и обстреливали из артиллерии населенные пункты в Харьковской, Луганской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

  • На Купянском направлении военными отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области.

  • На Лиманском направлении агрессор 14 раз атаковал в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак в районах населенных пунктов Спирное, Выимка, Ивановское, Клищиевка и Новый Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак возле населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага у населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 2 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

  • На Херсонском направлении враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1 тыс 96 кремлевских захватчиков.

  • личного состава — около 466 тыс 150 (+1 тыс 96) человек,

  • танков — 7 тыс 279 (+11) ед,

  • бронетехники — 13 тыс 991 (+20) ед,

  • артисистем — 11 тыс 948 (+43) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 50 (+1) ед,

  • средства ПВО — 776 (+1) ед,

  • самолетов — 348 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 507 (+22),

  • крылатые ракеты — 2 тыс 124 (+0),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 65 (+46) ед,

  • специальная техника — 1 тыс 971 (+3)

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