По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные 88 раз вступали в бой с преступными подразделениями армии РФ. Враг понес многочисленные потери в живой силе и технике.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, нанесли 64 авиаудара и совершили 60 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Во время атак врагом было задействовано 4 БпЛА типа Shahed и еще 5 БпЛА неустановленного типа.

Силами и средствами ПВО Украины уничтожены все БПЛА типа Shahed и 1 БПЛА неустановленного типа.

В течение суток российские военные преступники нанесли авиударов и обстреливали из артиллерии населенные пункты в Харьковской, Луганской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении военными отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении агрессор 14 раз атаковал в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак в районах населенных пунктов Спирное, Выимка, Ивановское, Клищиевка и Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак возле населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага у населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1 тыс 96 кремлевских захватчиков.