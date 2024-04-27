В ВСУ опровергли информацию об оккупации РФ поселков Семеновка и Соловьево

В настоящее время две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины.

Какая ситуация в районе сел Очеретино и Соловьево

Как рассказал спикер ОК "Хортица" Назар Волошин, чтобы РФ имела возможность прорвать украинскую оборону на направлении "Новобахмутовка — Очеретино", оккупанты там ввели дополнительные резервы — 55-ю отдельную задействованную мотострелковую бригаду РФ.

Сейчас две трети этого населенного пункта (Очеретино — ред) под нашим контролем. Часть пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противника блокированы и продолжаются меры, чтобы его оттуда выбить. Там продолжаются тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ, — сказал Волошин. Поделиться

По селу Соловьево, как отметил спикер, ситуация такая же — примерно две третьих села находятся под контролем украинских сил.

В общем, как говорит спикер, горячими направлениями являются Новопавловский, Бахмутский и Авдеевский.

Ситуация контролируется силами обороны. Российская армия не оставляет попыток штурмовать позиции украинских войск по всей линии фронта. Цель — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, — констатировал Волошин. Поделиться

Что этому предшествовало

DeepState утром 27 апреля заявил об оккупации сел Семеновка и Соловьево.

Ситуация в районе Очеретиного стала обостряться в последние дни. В отчете Института изучения войны за 27 апреля сообщалось со ссылкой на комментарий спикера Назара Волошина, что ВСУ контролируют две трети Очеретиного и препятствуют дальнейшему продвижению российских войск в этот район.