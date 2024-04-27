В ВСУ опровергли информацию об оккупации РФ поселков Семеновка и Соловьево

В настоящее время две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины.
Какая ситуация в районе сел Очеретино и Соловьево
Как рассказал спикер ОК "Хортица" Назар Волошин, чтобы РФ имела возможность прорвать украинскую оборону на направлении "Новобахмутовка — Очеретино", оккупанты там ввели дополнительные резервы — 55-ю отдельную задействованную мотострелковую бригаду РФ.
По селу Соловьево, как отметил спикер, ситуация такая же — примерно две третьих села находятся под контролем украинских сил.
В общем, как говорит спикер, горячими направлениями являются Новопавловский, Бахмутский и Авдеевский.
Что этому предшествовало
DeepState утром 27 апреля заявил об оккупации сел Семеновка и Соловьево.
Ситуация в районе Очеретиного стала обостряться в последние дни. В отчете Института изучения войны за 27 апреля сообщалось со ссылкой на комментарий спикера Назара Волошина, что ВСУ контролируют две трети Очеретиного и препятствуют дальнейшему продвижению российских войск в этот район.
25 и 26 апреля некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские войска якобы отошли из Очеретиного в Архангельское (к северо-востоку от Очеретиного и к северо-западу от Авдеевки).
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