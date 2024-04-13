По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, несмотря на многочисленные заявления, Богдановка в районе Временного Яра Донецкой области находится под контролем украинских военных.
Что известно о ситуации в районе Богдановки и Временного Яра
Он отметил, что в настоящее время самыми горячими направлениями в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остаются Авдеевский и Бахмутский.
Ситуация в районе ведения боевых действий остается сложной, но контролируемой Силами обороны.
Волошин подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты пытаются истощить подразделения ВСУ вдоль линии столкновения.
Волошин подчеркнул, что российские военные преступники продолжают попытки заработать деньги на убийствах украинцев.
Что говорят аналитики по ситуации в районе Богдановки
По информации аналитиков портала DeepState, российская оккупационная армия, вероятно, полностью захватила село Богдановка близ Временного Яра.
Аналитики обращают внимание на то, что 8 апреля бойцы ОСУВ "Хортицы" выложили в сеть ролик удара по позиции РФ — речь шла о месте, расположенном у леса между Богдановкой и Временным Яром (в 800 метрах).
Позже также публиковались кадры, как бойцы Сил Обороны Украины отходят с позиций к югу от тех, где происходило упомянутое поражение.