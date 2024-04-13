По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, несмотря на многочисленные заявления, Богдановка в районе Временного Яра Донецкой области находится под контролем украинских военных.

Что известно о ситуации в районе Богдановки и Временного Яра

Относительно точек над "и" рано еще об этом говорить. Потому что и неделя информационная не заканчивается, она еще продолжается. Что касается Богдановки близ Временного Яра, поселок остается под контролем Сил обороны. В том направлении продолжаются тяжелые бои. И эта тема, я думаю, для всех достаточно актуальна, но пока нуждается в информационной тишине, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Он отметил, что в настоящее время самыми горячими направлениями в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остаются Авдеевский и Бахмутский.

Ситуация в районе ведения боевых действий остается сложной, но контролируемой Силами обороны.

На Восточном фронте в последние дни обстановка несколько существенно обострилась и, как уже сказал главнокомандующий ВСУ, это связано с активизацией наступательных действий противника, в частности после проведения в РФ, так называемых президентских выборов. Вражеская армия в последнее время не оставляет попыток в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, используя при этом разные виды вооружения, как артиллерию, так и танки и разного типа летальные беспилотные аппараты. Также в последнее время достаточно активизировалась авиация для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами. Враг пытается достичь своей неизменной цели — это выйти на административные границы Донецкой области, — объясняет спикер ОСУВ “Хортица”. Поделиться

Волошин подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты пытаются истощить подразделения ВСУ вдоль линии столкновения.

Оккупанты ведут бои и при этом пытаются прорваться по всей линии боевого столкновения, даже не на отдельных участках. Используют большое количество артиллерии, несмотря на то, что идет широкомасштабная контрбатарейная борьба. Максимально привлекают авиацию. Также враг пытается максимально приблизиться к линии боевого столкновения, чтобы перейти к штурмам именно штурмовыми группами, которые заезжают на боевых машинах пехоты под прикрытием как раз танков, артиллерии и, в частности, вражеской авиации, подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Волошин подчеркнул, что российские военные преступники продолжают попытки заработать деньги на убийствах украинцев.

Я считаю и это не только мое мнение, что у них прежде всего изрядно поработала российская пропаганда. Второй для них стимул — это средства, которые они зарабатывают на убийствах мирного украинского населения, на захвате территорий. Это верх цинизма, но они зарабатывают средства в убийстве. Это их стимул. Другого стимула, я считаю, у них нет, — отметил представитель. Поделиться

Что говорят аналитики по ситуации в районе Богдановки

По информации аналитиков портала DeepState, российская оккупационная армия, вероятно, полностью захватила село Богдановка близ Временного Яра.

Как и публичные кадры, так и непосредственные участники боев в этом районе, свидетельствуют о захвате села врагом, подчеркивают аналитики. Поделиться

Аналитики обращают внимание на то, что 8 апреля бойцы ОСУВ "Хортицы" выложили в сеть ролик удара по позиции РФ — речь шла о месте, расположенном у леса между Богдановкой и Временным Яром (в 800 метрах).

Позже также публиковались кадры, как бойцы Сил Обороны Украины отходят с позиций к югу от тех, где происходило упомянутое поражение.