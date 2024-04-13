За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, попри численні заяви, Богданівка в районі Часового Яру на Донеччині перебуває під контролем українських військових.

Що відомо про ситуацію в районі Богданівки та Часового Яру

Стосовно крапок над "і" зарано ще про це говорити. Тому що і тиждень інформаційний не закінчується, він ще триває. Стосовно Богданівки поблизу Часового Яру, селище залишається під контролем Сил оборони. На тому напрямку тривають важкі бої. І ця тема, я думаю для всіх досить актуальна, але поки що потребує інформаційної тиші, — наголосив Волошин. Поширити

Він зазначив, що наразі найгарячішими напрямками у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” залишаються Авдіївський та Бахмутський.

Ситуація в районі ведення бойових дій залишається складною, проте контрольованою Силами оборони.

На Східному фронті останніми днями обстановка дещо суттєво загострилася і, як вже сказав головнокомандувач ЗСУ, це пов’язанно з активізацією наступальних дій противника, зокрема, після проведення в РФ, так званих президентських виборів. Ворожа армія останнім часом не полишає спроб надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому різні види озброєння, як артилерію, так і танки та різного типу летальні безпілотні апарати. А також останнім часом досить активізувалась авіація для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами. Ворог намагається досягти своє незмінної мети — це вийти на адміністративні кордони Донецької області, — пояснює речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Волошин підкреслив, що наразі російські окупанти намагаються виснажити підрозділи ЗСУ уздовж лінії зіткнення.

Окупанти ведуть бої і при цьому намагаються прорватися по всій лінії бойового зіткнення, навіть не на окремих ділянках. Використовують велику кількість артилерії, попри те, що йде широкомасштабна контрбатарейна боротьба. Максимально залучають авіацію. Також ворог намагається максимально наблизитись до лінії бойового зіткнення, щоб перейти до штурмів саме штурмовими групами, які заїжджають на бойових машинах піхоти під прикриттям якраз танків, артилерії та, зокрема, ворожої авіації, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Волошин підкреслив, що російські військові злочинці продовжують спроби заробити гроші на вбивствах українців.

Я вважаю і це не тільки моя думка, що в них перш за все добряче попрацювала російська пропаганда. Другий для них стимул — це кошти які вони заробляють на вбивствах мирного українського населення, на захопленні територій. Це верх цинізму, але вони заробляють кошти на вбивстві. Оце їхній стимул. Іншого стимулу, я вважаю, в них немає, — зазначив речник. Поширити

Що кажуть аналітики стосовно ситуації в районі Богданівки

За інформацією аналітиків порталу DeepState, російська окупаційна армія, ймовірно повністю захопила село Богданівка поблизу Часового Яру.

Як і публічні кадри, так і безпосередні учасники боїв у тому районі, свідчать про захоплення села ворогом, — підкреслюють аналітики. Поширити

Аналітики звертають увагу на те, що 8 квітня бійці ОСУВ "Хортиці" виклали у мережу ролик удару по позиції РФ — йшлося про місце, що розташоване біля лісу між Богданівкою та Часовим Яром (у 800 метрах).

Пізніше також публікувалися кадри, як бійці Сил Оборони України відходять з позицій південніше тих, де відбувалося згадане ураження.