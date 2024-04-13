За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, попри численні заяви, Богданівка в районі Часового Яру на Донеччині перебуває під контролем українських військових.
Що відомо про ситуацію в районі Богданівки та Часового Яру
Він зазначив, що наразі найгарячішими напрямками у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” залишаються Авдіївський та Бахмутський.
Ситуація в районі ведення бойових дій залишається складною, проте контрольованою Силами оборони.
Волошин підкреслив, що наразі російські окупанти намагаються виснажити підрозділи ЗСУ уздовж лінії зіткнення.
Волошин підкреслив, що російські військові злочинці продовжують спроби заробити гроші на вбивствах українців.
Що кажуть аналітики стосовно ситуації в районі Богданівки
За інформацією аналітиків порталу DeepState, російська окупаційна армія, ймовірно повністю захопила село Богданівка поблизу Часового Яру.
Аналітики звертають увагу на те, що 8 квітня бійці ОСУВ "Хортиці" виклали у мережу ролик удару по позиції РФ — йшлося про місце, що розташоване біля лісу між Богданівкою та Часовим Яром (у 800 метрах).
Пізніше також публікувалися кадри, як бійці Сил Оборони України відходять з позицій південніше тих, де відбувалося згадане ураження.