Военные 47-й ОМБ опровергли заявления российских окупантов о якобы захвате Бердичей в Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Бердичей

В 47-й ОМБ опровергли информацию о якобы перемещении бригады в Очеретино.

При этом военные отметили, что могут выдвинуться на помощь соседним подразделениям, что, вероятно, и произошло.

Военные отметили, что по этой причине военную технику бригады можно увидеть на других рубежах обороны.

Наши экипажи "Брэдли", танкисты и операторы ударных дронов всегда помогают смежным подразделениям. Видимо, увидев наши боевые машины на стыке с соседним подразделением и были сделаны такие выводы, предполагают в 47-й ОМБ. Поделиться

В бригаде также добавили, что ранее в течение 4 месяцев держали оборону в районе Степного, оказывая противодействие попыткам российских оккупантов оцепить Авдеевку.

Во время боев в районе населенного пункта российским военным преступникам были нанесены многочисленные потери.

Это привело к тому, что россияне должны были перегруппироваться и изменить направление удара.

Что известно о ситуации в районе Красногоровки

По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкого в эфире "Эспрессо", российские кафиры на участке фронта Красногоровка — Нетайлово отказались от использования военной техники в пользу малых пехотных групп.

Враг пытается постоянно штурмовать, предпринимая попытки зайти на наши позиции. Россияне накапливают свой личный состав, пытаясь продвигаться малыми группами и где-то закрепляться. Наша задача их вылавливать и уничтожать, — объясняет военный. Поделиться

Цехоцкий утверждает, что оккупанты не используют технику и пытаются продвигаться небольшими группами.