Военные 47-й ОМБ опровергли заявления российских окупантов о якобы захвате Бердичей в Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Бердичей
В 47-й ОМБ опровергли информацию о якобы перемещении бригады в Очеретино.
При этом военные отметили, что могут выдвинуться на помощь соседним подразделениям, что, вероятно, и произошло.
Военные отметили, что по этой причине военную технику бригады можно увидеть на других рубежах обороны.
В бригаде также добавили, что ранее в течение 4 месяцев держали оборону в районе Степного, оказывая противодействие попыткам российских оккупантов оцепить Авдеевку.
Во время боев в районе населенного пункта российским военным преступникам были нанесены многочисленные потери.
Это привело к тому, что россияне должны были перегруппироваться и изменить направление удара.
Что известно о ситуации в районе Красногоровки
По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкого в эфире "Эспрессо", российские кафиры на участке фронта Красногоровка — Нетайлово отказались от использования военной техники в пользу малых пехотных групп.
Цехоцкий утверждает, что оккупанты не используют технику и пытаются продвигаться небольшими группами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-