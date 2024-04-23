В ВСУ опровергли захват армией РФ Бердичей в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ опровергли захват армией РФ Бердичей в Донецкой области

Военные ВСУ
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Источник:  online.ua

Военные 47-й ОМБ опровергли заявления российских окупантов о якобы захвате Бердичей в Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Бердичей

В 47-й ОМБ опровергли информацию о якобы перемещении бригады в Очеретино.

При этом военные отметили, что могут выдвинуться на помощь соседним подразделениям, что, вероятно, и произошло.

Военные отметили, что по этой причине военную технику бригады можно увидеть на других рубежах обороны.

Наши экипажи "Брэдли", танкисты и операторы ударных дронов всегда помогают смежным подразделениям. Видимо, увидев наши боевые машины на стыке с соседним подразделением и были сделаны такие выводы, предполагают в 47-й ОМБ.

В бригаде также добавили, что ранее в течение 4 месяцев держали оборону в районе Степного, оказывая противодействие попыткам российских оккупантов оцепить Авдеевку.

Во время боев в районе населенного пункта российским военным преступникам были нанесены многочисленные потери.

Это привело к тому, что россияне должны были перегруппироваться и изменить направление удара.

Что известно о ситуации в районе Красногоровки

По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкого в эфире "Эспрессо", российские кафиры на участке фронта Красногоровка — Нетайлово отказались от использования военной техники в пользу малых пехотных групп.

Враг пытается постоянно штурмовать, предпринимая попытки зайти на наши позиции. Россияне накапливают свой личный состав, пытаясь продвигаться малыми группами и где-то закрепляться. Наша задача их вылавливать и уничтожать, — объясняет военный.

Цехоцкий утверждает, что оккупанты не используют технику и пытаются продвигаться небольшими группами.

Также враг использует авиацию в направлении наших позиций и по тылам, по гражданским объектам, терроризируя население. Россияне пытаются сделать хаос и панику, но ситуация контролируемая, — объясняет офицер.

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