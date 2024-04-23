Військові 47-ї ОМБ спростували заяви російських окупантів про нібито захоплення Бердичів на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Бердичів
У 47-ї ОМБ спростували інформацію про нібито переміщення бригади до Очеретиного.
При цьому військові зазначили, що можуть висунутись на допомогу сусіднім підрозділам, що, ймовірно, і відбулось наразі.
Військові зазначили, що з цієї причини військову техніку бригади можна помітити на інших рубежах оборони.
У бригаді також додали, що раніше протягом 4 місяців тримали оборону в районі Степового, чинячи протидію спробам російських окупантів оточити Авдіївку.
Під час боїв в районі населеного пункту російським військовим злочинцям було завдано численних втрат.
Це призвело до того, що росіяни мусили перегрупуватися й змінити напрямок удару.
Що відомо про ситуацію в районі Красногорівки
За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцького в ефірі “Еспресо”, російські окупанти наразі на ділянці фронту Красногорівка — Нетайлове відмовились від використання військової техніки на користь малих піхотних груп.
Цехоцький стверджує, окупанти не використовують техніку і намагаються просуватися невеликими групами.
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