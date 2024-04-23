В ЗСУ спростували захоплення армією РФ Бердичів на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЗСУ спростували захоплення армією РФ Бердичів на Донеччині

Військові ЗСУ
Джерело:  online.ua

Військові 47-ї ОМБ спростували заяви російських окупантів про нібито захоплення Бердичів на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію в районі Бердичів

У 47-ї ОМБ спростували інформацію про нібито переміщення бригади до Очеретиного.

При цьому військові зазначили, що можуть висунутись на допомогу сусіднім підрозділам, що, ймовірно, і відбулось наразі.

Військові зазначили, що з цієї причини військову техніку бригади можна помітити на інших рубежах оборони.

Наші екіпажі "Бредлі", танкісти та оператори ударних дронів завжди допомагають суміжним підрозділам. Мабуть, побачивши наші бойові машини на стику з сусіднім підрозділом й були зроблені такі висновки, — припускають в 47-ї ОМБ.

У бригаді також додали, що раніше протягом 4 місяців тримали оборону в районі Степового, чинячи протидію спробам російських окупантів оточити Авдіївку.

Під час боїв в районі населеного пункту російським військовим злочинцям було завдано численних втрат.

Це призвело до того, що росіяни мусили перегрупуватися й змінити напрямок удару.

Що відомо про ситуацію в районі Красногорівки

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцького в ефірі “Еспресо”, російські окупанти наразі на ділянці фронту Красногорівка — Нетайлове відмовились від використання військової техніки на користь малих піхотних груп.

Ворог намагається постійно штурмувати, роблячи спроби зайти на наші позиції. Росіяни накопичують свій особовий склад, намагаючись просуватися малими групами, і десь закріплюватися. Наше завдання їх виловлювати й знищувати, — пояснює військовий.

Цехоцький стверджує, окупанти не використовують техніку і намагаються просуватися невеликими групами.

Також ворог використовує авіацію в напрямку наших позицій і по тилах, по цивільних об'єктах, тероризуючи населення. Росіяни намагаються зробити хаос і паніку, але ситуація контрольована, — пояснює офіцер.

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