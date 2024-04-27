У ЗСУ спростували інформацію про окупацію РФ селищ Семенівка і Соловйове

Наразі дві третини сіл Очеретине та Соловйове на Донеччині перебувають під контролем Сил оборони України.
Яка ситуація в районі сіл Очеретине та Соловйове
Як розповів речник ОК "Хортиця"Назар Волошин, щоб РФ мала змогу прорвати українську оборону на напрямку "Новобахмутівка — Очеретине", окупанти там ввели додаткові резерви — 55-ту окрему мотострелецьку бригаду РФ, яка там задіяна.
По селу Соловйове, як зазначив спікер, ситуація така ж — приблизно дві третіх села знаходяться під контролем українських сил.
Загалом, як каже спікер, найгарячішими напрямками є Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський.
Що цьому передувало
DeepState вранці 27 квітня заявив про окупацію сіл Семенівка і Соловйове.
Ситуація в районі Очеретиного стала загострюватись останніми днями. В звіті Інституту вивчення війни за 27 квітня повідомлялось з посиланням на коментар спікера Назара Волошина, що наразі ЗСУ контролюють дві третини Очеретиного та перешкоджають подальшому просуванню російських військ у цей район.
25 і 26 квітня деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські війська нібито відійшли з Очеретиного до Архангельського (на північний схід від Очеретиного та на північний захід від Авдіївки).
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