У ЗСУ спростували інформацію про окупацію РФ селищ Семенівка і Соловйове
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ спростували інформацію про окупацію РФ селищ Семенівка і Соловйове

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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Наразі дві третини сіл Очеретине та Соловйове на Донеччині перебувають під контролем Сил оборони України.

Яка ситуація в районі сіл Очеретине та Соловйове

Як розповів речник ОК "Хортиця"Назар Волошин, щоб РФ мала змогу прорвати українську оборону на напрямку "Новобахмутівка — Очеретине", окупанти там ввели додаткові резерви — 55-ту окрему мотострелецьку бригаду РФ, яка там задіяна.

Наразі дві третіх цього населеного пункту (Очеретине — ред) під нашим контролем. Частина пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано и тривають заходи, щоб його звідти вибити. Там тривають важкі бої, але ситуація під контролем ЗСУ, — сказав Волошин.

По селу Соловйове, як зазначив спікер, ситуація така ж — приблизно дві третіх села знаходяться під контролем українських сил.

Загалом, як каже спікер, найгарячішими напрямками є Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський.

Ситуація контрольована силами оборони. Російська армія не полишає спроб штурмувати позиції українських військ по всій лінії фронту. Мета — це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, — констатував Волошин.

Що цьому передувало

DeepState вранці 27 квітня заявив про окупацію сіл Семенівка і Соловйове.

Ситуація в районі Очеретиного стала загострюватись останніми днями. В звіті Інституту вивчення війни за 27 квітня повідомлялось з посиланням на коментар спікера Назара Волошина, що наразі ЗСУ контролюють дві третини Очеретиного та перешкоджають подальшому просуванню російських військ у цей район.

25 і 26 квітня деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські війська нібито відійшли з Очеретиного до Архангельського (на північний схід від Очеретиного та на північний захід від Авдіївки).

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