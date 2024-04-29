ЗСУ знищили понад тисячу військових РФ, 6 танків та 37 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад тисячу військових РФ, 6 танків та 37 артсистем

Генштаб ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 467 470 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 320 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7285 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 14 007 (+16) од.;

  • артилерійських систем — 11 985 (+37) од.;

  • РСЗВ — 1051 (+1) од.;

  • засоби ППО — 778 (+2) од.;

  • літаків — 348 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9528 (+21) од.;

  • крилаті ракети — 2124 од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16 109 (+44) од.;

  • спеціальна техніка — 1974 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області, — зазначає Генштаб.

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