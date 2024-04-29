ЗСУ знищили понад тисячу військових РФ, 6 танків та 37 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 467 470 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 320 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7285 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 14 007 (+16) од.;
артилерійських систем — 11 985 (+37) од.;
РСЗВ — 1051 (+1) од.;
засоби ППО — 778 (+2) од.;
літаків — 348 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9528 (+21) од.;
крилаті ракети — 2124 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16 109 (+44) од.;
спеціальна техніка — 1974 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.
На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.
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