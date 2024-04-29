Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 4 ракети, завдали 35 авіаударів та здійснили 56 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районі населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони 15 атак ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.