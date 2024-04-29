ЗСУ відбили 93 атаки армії РФ на фронті протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 93 атаки армії РФ на фронті протягом доби

Військовий ЗСУ
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Джерело:  online.ua

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 93 рази вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ та завдали ворогу численних втрат у живій силі та техніці. 

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 4 ракети, завдали 35 авіаударів та здійснили 56 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районі населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області.

  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області.

  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони 15 атак ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області.

  • На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

  • На Херсонському напрямку ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

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