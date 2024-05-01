Між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 100 бойових зіткнень за добу

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 100 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували на Авідіївському та Новопавлівському напрямках.

Удари ЗСУ по окупантах

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління БпЛА та 1 району зосередження особового складу противника.

Ситуація на сході та півдні

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області на лівобережжі Дніпра.