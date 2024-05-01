У Силах оборони півдня України зазначили, що протягом доби ЗСУ ліквідували в районі Оріхова у Запорізькій області та лівобережжі Херсонщини майже 100 загарбників окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки і озброєння.

Що відомо про успіхи ЗСУ та втрати армії РФ на півдні України

Попередня доба в операційній зоні минула в контрбатарейному протистоянні та відбитті ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху, — зазначається у повідомленні ОСУВ “Одеса”. Поширити

Зазначається, що у напрямку Оріхова у Запорізькій області ворог провів 5 безуспішних спроб штурмів в районі Старомайорського.

По одній спробі штурму також було зафіксовано поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти вдались до 2 безуспішних спроб штурму.

Наразі ворог не тримає кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів.

Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог постійно змінює місця стоянок.

Зазначається, що протягом доби українськими військовими на півдні України було ліквідовано 99 кремлівських загарбників.

Окрім цього ворог втратив:

Міномет,

2 од автобронетехніки,

станцію РЕБ,

три камери відеоспостереження,

три аерофотостанції,

човен,

генератор

Що відомо про наслідки ворожих обстрілів та повітряних атак на півдні України

В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 75 розвідувальних БпЛА. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 182 FPV-дрони, скинув з БпЛА різних модифікацій 195 осколкових боєприпасів. У Херсоні та 12 населених пунктах Херсонщини пошкоджено приватні житлові будинки, крамниця та вежа стільникового зв’язку, — підкреслюють представники ОСУВ “Одеса”. Поширити

Зазначається, що на території Миколаївської області під удари ворожої артилерії потрапили населені пункти Очаківської та Куцурубської громад. Пошкоджено сільгосптехніку, господарську споруду

У Дніпропетровській області окупанти обстріляли Нікополь Марганецьку та Покровську громади — поранена цивільна людина, пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, дошкільний заклад, кафе, крамниці, АЗС та лінії електропередачі