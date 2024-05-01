У Силах оборони півдня України зазначили, що протягом доби ЗСУ ліквідували в районі Оріхова у Запорізькій області та лівобережжі Херсонщини майже 100 загарбників окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки і озброєння.
Що відомо про успіхи ЗСУ та втрати армії РФ на півдні України
Зазначається, що у напрямку Оріхова у Запорізькій області ворог провів 5 безуспішних спроб штурмів в районі Старомайорського.
По одній спробі штурму також було зафіксовано поблизу Роботиного та Малої Токмачки.
На Лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти вдались до 2 безуспішних спроб штурму.
Наразі ворог не тримає кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів.
Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог постійно змінює місця стоянок.
Зазначається, що протягом доби українськими військовими на півдні України було ліквідовано 99 кремлівських загарбників.
Окрім цього ворог втратив:
Міномет,
2 од автобронетехніки,
станцію РЕБ,
три камери відеоспостереження,
три аерофотостанції,
човен,
генератор
Що відомо про наслідки ворожих обстрілів та повітряних атак на півдні України
Зазначається, що на території Миколаївської області під удари ворожої артилерії потрапили населені пункти Очаківської та Куцурубської громад. Пошкоджено сільгосптехніку, господарську споруду
У Дніпропетровській області окупанти обстріляли Нікополь Марганецьку та Покровську громади — поранена цивільна людина, пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, дошкільний заклад, кафе, крамниці, АЗС та лінії електропередачі
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