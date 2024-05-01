В Силах обороны юга Украины отметили, что за сутки ВСУ ликвидировали в районе Орехова в Запорожской области и левобережье Херсонщины почти 100 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Что известно об успехах ВСУ и потерях армии РФ на юге Украины

Предыдущие сутки в операционной зоне прошли в контрбатарейном противостоянии и отражении вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций, однако не добился успеха, — отмечается в сообщении ОВСУ «Одесса». Поделиться

Отмечается, что в направлении Орехова в Запорожской области враг провел 5 безуспешных попыток штурмов в Старомайорском районе.

По одной попытке штурма также было зафиксировано вблизи Роботиного и Малой Токмачки.

На Левобережье Днепра в Херсонской области российские оккупанты прибегли к двум безуспешным попыткам штурма.

Пока враг не держит кораблей в акватории Черного и Азовского морей.

Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг постоянно меняет места стоянок.

Отмечается, что за сутки украинскими военными на юге Украины было ликвидировано 99 кремлевских захватчиков.

Кроме этого враг потерял:

Миномет,

2 ед автобронетехники,

станцию РЭБ,

три камеры видеонаблюдения,

три аэрофотостанции,

лодка,

генератор

Что известно о последствиях вражеских обстрелов и воздушных атак на юге Украины

В операционной зоне за прошедшие сутки зафиксирован пролет 75 разведывательных БПЛА. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 182 FPV-дрона, сбросил с БПЛА разных модификаций 195 осколочных боеприпасов. В Херсоне и 12 населенных пунктах Херсонщины повреждены частные жилые дома, магазин и башня сотовой связи, — подчеркивают представители ОСУО "Одесса". Поделиться

На территории Николаевской области под удары вражеской артиллерии попали населенные пункты Очаковской и Куцурубской общин. Повреждена сельхозтехника, хозяйственная постройка

В Днепропетровской области оккупанты обстреляли Никополь Марганецкую и Покровскую общины — ранен гражданский человек, повреждены частные жилые дома, многоэтажки, дошкольное учреждение, кафе, магазины, АЗС и линии электропередачи