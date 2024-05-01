В Силах обороны юга Украины отметили, что за сутки ВСУ ликвидировали в районе Орехова в Запорожской области и левобережье Херсонщины почти 100 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники и вооружения.
Что известно об успехах ВСУ и потерях армии РФ на юге Украины
Отмечается, что в направлении Орехова в Запорожской области враг провел 5 безуспешных попыток штурмов в Старомайорском районе.
По одной попытке штурма также было зафиксировано вблизи Роботиного и Малой Токмачки.
На Левобережье Днепра в Херсонской области российские оккупанты прибегли к двум безуспешным попыткам штурма.
Пока враг не держит кораблей в акватории Черного и Азовского морей.
Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг постоянно меняет места стоянок.
Отмечается, что за сутки украинскими военными на юге Украины было ликвидировано 99 кремлевских захватчиков.
Кроме этого враг потерял:
Миномет,
2 ед автобронетехники,
станцию РЭБ,
три камеры видеонаблюдения,
три аэрофотостанции,
лодка,
генератор
Что известно о последствиях вражеских обстрелов и воздушных атак на юге Украины
На территории Николаевской области под удары вражеской артиллерии попали населенные пункты Очаковской и Куцурубской общин. Повреждена сельхозтехника, хозяйственная постройка
В Днепропетровской области оккупанты обстреляли Никополь Марганецкую и Покровскую общины — ранен гражданский человек, повреждены частные жилые дома, многоэтажки, дошкольное учреждение, кафе, магазины, АЗС и линии электропередачи
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-