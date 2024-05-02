Журналисты издания The Hill со ссылкой на западных аналитиков отмечают, что помощь от США обеспечит украинских военных необходимыми боеприпасами и вооружениями до конца текущего года.

Как помощь от США повлияет на ситуацию на фронте

В материале издания отмечается, что финансирование США дополнительной помощи позволит обеспечить украинским военным необходимыми вооружениями до конца года, однако перспектива дальнейшего финансирования будет зависеть от результатов президентских выборов в ноябре.

Хотя эта помощь позволит украинцам остановить продвижение России и, возможно, вернуть некоторые из ее недавних достижений, она не позволит им отвоевать огромные участки востока и юга, оккупированные в 2022 году, — отмечают авторы материала. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте

По словам военного эксперта Петра Черника в эфире телемарафона, оккупационная армия РФ поставила на паузу собственное наступление на востоке Украины в ожидании поступления вооружений в украинские военные от США.

По его словам, оккупанты сейчас проводят подготовку к масштабному наступлению.

Я связываю это с поступлением западного оружия, особенно в части артиллерийских боеприпасов. Именно этот тип оружия является определяющим, ствольную артиллерию никогда не заменит. Я никоим образом не умалю силы врага, но все же они не продвинулись от Авдеевки дальше, чем на 5-8 километров. Успехи тактические и почему так — политическая составляющая, Путину нужны хоть какие-то успехи в его инаугурации, поэтому они так и давят, — отметил аналитик. Поделиться

Он также предостерег, что в ближайшее время Россия может нанести новые массированные удары по Украине.

Впереди у РФ три сакральные даты: Воскресение Христово, инаугурация Путина и 9 мая. Могут ли они устроить провокации? Конечно, могут. От последнего массированного ракетного удара прошло много времени, они уже успели обслужить ракетоносители. Но ничего нового в стратегическом смысле ничего нового они против нас не могут применить. Если возможны какие-то новые подлости — это ядерные провокации, — предупредил Черник. Поделиться

По информации аналитиков портала DeepState, оккупационная армия РФ захватила села Керамик и Новокалиново в Донецкой области, однако при этом украинские военные вернули утраченные позиции восточнее Ямполевки.

Силы Обороны восстановили позиции восточнее Ямполевки. Враг захватил Керамик и Новокалиново, а также продвинулся возле Новоалександровки и в Урожайном, подчеркивают аналитики. Поделиться

В то же время DeepState отмечает, что ситуация в Роботино уточняется.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупационная армия РФ замедлила собственное продвижение на востоке Украины и готовится к наступлению в сторону Торецкого.

30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не совершили никаких подтвержденных наступлений.

В то же время, как подчеркивают аналитики, российские оккупанты восстанавливают масштабное наступление в районе Временного Яра.

С 20 апреля российские войска сосредоточились на наращивании тактического успеха вблизи Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалинового (к северу от Авдеевки), но по состоянию на 30 апреля темпы подтвержденного продвижения, похоже, замедлились.

Вероятно, оккупанты могут решить наступать из своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить российские наступательные операции вблизи Временного Яра.