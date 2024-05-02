Журналисты издания The Hill со ссылкой на западных аналитиков отмечают, что помощь от США обеспечит украинских военных необходимыми боеприпасами и вооружениями до конца текущего года.
Как помощь от США повлияет на ситуацию на фронте
В материале издания отмечается, что финансирование США дополнительной помощи позволит обеспечить украинским военным необходимыми вооружениями до конца года, однако перспектива дальнейшего финансирования будет зависеть от результатов президентских выборов в ноябре.
Что известно о ситуации на фронте
По словам военного эксперта Петра Черника в эфире телемарафона, оккупационная армия РФ поставила на паузу собственное наступление на востоке Украины в ожидании поступления вооружений в украинские военные от США.
По его словам, оккупанты сейчас проводят подготовку к масштабному наступлению.
Он также предостерег, что в ближайшее время Россия может нанести новые массированные удары по Украине.
По информации аналитиков портала DeepState, оккупационная армия РФ захватила села Керамик и Новокалиново в Донецкой области, однако при этом украинские военные вернули утраченные позиции восточнее Ямполевки.
В то же время DeepState отмечает, что ситуация в Роботино уточняется.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупационная армия РФ замедлила собственное продвижение на востоке Украины и готовится к наступлению в сторону Торецкого.
30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не совершили никаких подтвержденных наступлений.
В то же время, как подчеркивают аналитики, российские оккупанты восстанавливают масштабное наступление в районе Временного Яра.
С 20 апреля российские войска сосредоточились на наращивании тактического успеха вблизи Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалинового (к северу от Авдеевки), но по состоянию на 30 апреля темпы подтвержденного продвижения, похоже, замедлились.
Вероятно, оккупанты могут решить наступать из своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить российские наступательные операции вблизи Временного Яра.
Времен Яр — оперативно важный объект, поскольку он станет плацдармом для российских войск для начала наступательных операций на Дружковке и Константиновке, служащих крепостями для четырех крупных городов Донецка.
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